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Ünlü milyarder Elon Musk, 1 Kasım’da Twitter tişörtü giren Shiba Inu türü evcil köpeğinin bulunduğu bir Cadılar Bayramı tweet’i attı. Musk’ın bu tweet’i Dogecoin‘in (DOGE) çok yakında Twitter platformuna entegre edileceğini ima ettiği şeklinde yorumlandı.

Dogecoin’de Elon Musk Rüzgarı

Dogecoin, geçtiğimiz hafta Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasıyla güçlü bir ralliye girmişti. Ünlü milyarderin 1 Kasım’da attığı ve Dogecoin yatırımcılarının heyecanlanmasına neden olan tweet’inin ardından DOGE‘nin yüzde 15 daha yükseldiği ve 0,15 doların üzerine çıktığı görüldü. Dünyanın en büyük köpek temalı kripto parası şu anda haftalık grafikte yüzde 140’lık yükselişle işlem görüyor.

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment, Twitter haberlerinin DOGE’daki fiyat rallisinin arkasındaki tek neden olduğuna dair net bir kanıt ortaya koydu. Geçen hafta DOGE fiyatı 0,15 dolara ulaştı ve ardından geri çekildi. Ancak Musk’ın Pazartesi günü attığı tweet, fiyatı bir kez daha bu fiyat seviyesine itti.

Santiment, tıpkı aktif adreslerdeki hareketlilikte olduğu gibi Dogecoin işlem hacminde de benzer bir hareketliliğin söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Zincir üstü analiz şirketi, ayrıca piyasada Dogecoin ile ilgili sosyal duyarlılığın oldukça güçlü olduğunu açıkladı ve ekledi:

Potansiyel bir zirveyi işaret eden yüksek sosyal hacim atışının klasik bir resmi. Ayrıca duyarlılık gittikçe artıyor, yani insanlar DOGE ile ilgili görüşlerinde çok olumlular. DOGE ve ilgili kelimeler son 4-5 gündür sosyal trendlerimizin ilk 5’inde yer alıyor.

DOGE Fiyatı 0.2 Dolara Ulaşacak Mı?

DOGE’nin geçen hafta Twitter haberlerine dayanarak yükseldiği açık. Dolayısıyla, aynı konuda herhangi bir olumlu gelişme olması veya Musk’ın ödemelerde Dogecoin’in Twitter’a entegre edileceğiyle ilgili resmi bir duyuru yapması yüzde 3o’u aşan hızlı bir ralliyle sonuçlanabilir. Dogecoin’in son büyük çıkışıyla birlikte, ileride yüksek volatilite beklenebileceğini not etmek gerekiyor. Elliot dalga analizine göre, Dogecoin şu anda ikinci dalgadan üçüncü dalgaya geçiş yapıyor. Bu, mevcut yükseliş döngüsünde DOGE için en büyük yükseliş olabilir.

Ancak, bu analizin yalnızca ikinci dalganın düzeltmesi olduğunda geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. İkinci dalganın ardından DOGE, şu anda varlığı aşırı alımdan çıkaracak kısa süreli bir düzeltmeye girmiş değil. Elliot’un analizinde üçüncü dalga en güçlü dalga olduğundan, Dogecoin‘in daha da yükselmesi için yatırımcılardan büyük miktarda para girişi görmesi gerekeceğini de eklemek gerekiyor.