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Dogecoin (DOGE) ve Avalanche’da (AVAX) Son Durum! Ralli Gelecek Mi?

Bitcoin'de (BTC) yaşanan yükselişten etkilenen Dogecoin (DOGE) ve Avalanche'da (AVAX) yükseliş ivmesi sürecek mi? İşte grafiklerle fiyat analizi!
23:00
21 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren fiyat artışının ivmesiyle önce 22.000 dolar bölgesini ardından 23.000 dolar seviyesini hızlı bir şekilde aştı. Bitcoin uzun zaman sonrasında yeniden 23.000 dolara ulaşmasıyla bazı yatırımcılarda yeni bir boğa döneminin geldiği düşünceleri oluştu. Peki, altcoinlerde son durum ne? İşte bazı popüler altcoinlerin fiyat analizi!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin alıcıları fiyatı 18 Ocak tarihinde 0,09 doların üzerine çıkarmaya çalıştı, ancak ayılar günün mum grafiğindeki uzun fitilden görüldüğü gibi, seviyeyi ciddi bir şekilde korudu. Boğalar, 20 günlük EMA seviyesi olan 0,08 dolar desteğini aşağı yönlü tuttu. Ancak 19 Ocak ve 20 Ocak’taki zayıf sıçrama, önemli bir şekilde satın alma konusunda tereddütte işaret edebilir. Bu durum DOGE/USDT paritesini 20 günlük EMA’nın altına düşürmeye çalışacak ayıları cesaretlendirebilir.

Kripto para birimi ayıları girişimlerinde başarılı olursa, parite 0,07 dolar yakınındaki güçlü desteğe gerileyebilir. Düzleşen 20 günlük EMA ve orta noktanın hemen üzerindeki göreceli güç endeksi (RSI), yakın vadede olası bir aralığa bağlı hareket gösteriyor. Boğalar avantajlarını sürdürmek istiyorlarsa, 0,09 dolar engelini aşmaları gerekebilir. Direnç bölgesinin kırılması halinde parite 0,11 dolara doğru bir ralli başlatabilir.

Avalanche (AVAX)

Avalanche 14 Ocak tarihinde direnç çizgisinden geri döndü, ancak ayılar fiyatı 20 günlük EMA’ya çekmeyi başaramadı. Bu durum satıcıların kontrollerini kaybedebileceğini gösterebilir. Alıcılar, fiyatı direnç çizgisinin üzerine çıkarmak için bir kez daha girişimde bulunabilir. Girişim başarılı olursa, AVAX/USDT paritesi ivme kazanabilir ve ardından 24 dolara yükselebilir. Yükselen 20 günlük EMA ve aşırı alım bölgesine yakın RSI, alıcılar için avantaj sağlayabilir. Kripto para birimin fiyatı düşerse ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, bu olumlu görüş kısa vadede reddedilebilir. Ayrıca daha fazla satışı çekebilir ve parite düşüşünü 50 günlük SMA olan 13.09 dolara kadar uzatabilir.

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