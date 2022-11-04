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Dogecoin’den (DOGE) Çıkan Para Bu Altcoin’e mi Akıyor? Sürpriz Yükseliş!

Dogecoin'in (DOGE) yüzde 10'un üzerinde düştüğü günde ikinci en büyük köpek temalı kripto paranın ayrışarak yönünü yukarı çevirdiği görüldü. Neler oluyor? Detaylar haberimizde.
13:45
4 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB), en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin’den (DOGE) ayrışarak yönünü yukarı çevirdi. Shiba Inu ve Dogecoin arasındaki ve SHIB’in lehine olan son fiyat hareketi yatırımcılar için sürpriz oldu.

Dogecoin Düşerken Shiba Inu Yükseldi

Geçen hafta ortaya çıkan anlatı göz önüne alındığında, Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasıyla ilgili haberler DOGE‘un sert yükselmesine ve onun ardından SHIB ve diğer benzer altcoin’lerin hareketlenmesine neden oldu. Dogecoin‘i çevreleyen Twitter anlatısının neden odluğu heyecanın tükenmesiyle altcoin’in fiyatı düşüşe geçti. DOGE’un son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybettiği ve 0,1188 dolardan işlem gördüğü görülüyor. En büyük köpek temalı kripto para bu düşüşüyle son 7 gündeki kazanımlarının bir kısmını kaybetmiş oldu.

DOGE’un yüzde 10’un üzerinde düştüğü günde SHIB’in yüzde 10’a yakın yükselmesi ise yatırımcılar için büyük sürpriz oldu. Sürpriz yükselişin ardından spekülasyonların arttığı ve bazı topluluk üyelerinin Dogecoin’den çıkan paranın Shiba Inu’ya akmaya başladığı yorumlarında bulunduğu görüldü.

SHIB, sürpriz yükseliş ile 0,00001345 dolara kadar çıktı. yazım sırasında son 24 saatteki kazanımlarının bir kısmını kaybederek yüzde 2 yükselişle 0,00001242 dolardan işlem görüyor.

DOGE Düşerken SHIB Neden Yükseliyor?

Dogecoin‘in fiyat hareketleri SHIB üzerindeki en belirgin ve en güçlü baskı faktörü olsa da, bağımsız bir proje olarak Shiba Inu’nun da kendi anlatısını yaratma mücadelesi verdiği görülüyor. Dolayısıyla, zengin olma hayalinin yanı sıra SHIB yatırımcıları için ana teşvik, projenin kendi Layer 2 çözümü olan Shibarium’un beklenen güncellemesi. Bu yeniliğin Shiba Inu ekosistemini yepyeni bir seviyeye taşıması ve bir kripto para olarak SHIB’in kullanım alanını kat be kat genişletmesi bekleniyor.

Shiba Inu projesinin SHIB arzının neredeyse yüzde 50’sini yaktığı, kendi mobil oyununu başlattığı ve 2.2 milyon adrese ulaştığına dikkat çeken piyasa analistleri Shibarium’un henüz fiyat için itici katalizör görevi görmediğine dikkat çekiyor.

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