Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dogecoin’in Ardından Bu Altcoin de Kripto Para Piyasasından Ayrışarak Yükselişe Geçti!

Dogecoin’in Ardından Bu Altcoin de Kripto Para Piyasasından Ayrışarak Yükselişe Geçti!

Dogecoin'in (DOGE) kripto para piyasasında fırtına estirmesinin ardından başka bir altcoin'in kripto para piyasasından ayrışarak yükseldiği görülüyor.
11:00
3 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz hafta en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) yüzde 100’ün üzerinde yükselerek kripto para piyasasından büyük oranda ayrıştığı ve fırtına gibi estiği görüldü. Dogecoin rallisi, Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından geldi. Yatırımcılar şimdi de kripto para piyasasının geri kalanından büyük ölçüde ayrışarak yükselen başka bir altcoin ile karşı karşıya.

Litecoin’in Yükselişi

Litecoin (LTC), yazım sırasında yüzde 13,61 artışla 62,77 dolar fiyat etiketi ve 4.4 milyar dolar piyasa değeri ile işlem görüyor. Zincir üstü (on-chain) verileri, balina seviyesi LTC adreslerinin kripto para piyasasındaki düzeltmenin ardından 27 Mayıs’tan bu yana sürekli olarak varlıklarını artırdıklarını gösteriyor. Ayrıca LTC/BTC işlem çifti de son beş ayda yüzde 25 değer kazandı. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, Litecoin için bugün yaptığı kısa bir değerlendirmede şunları belirtti:

Litecoin şu anda güzel bir yükselişte ve kripto para piyasasından geçici olarak ayrışmış durumda. Haziran ortasından bu yana bin veya daha fazla LTC’ye sahip adres sayısının hızla arttığı ve LTC’nin BTC karşısındaki fiyatının 12 Haziran’dan bu yana yüzde 51’nin üzerinde yükseldiğini gördük.

MoneyGram’dan Litecoin’e Destek

Küresel para transferi şirketi MoneyGram, 2 Kasım’da kullanıcıların Bitcoin, Ether ve Litecoin dahil olmak üzere çeşitli kripto paraları satın almalarına, satmalarına ve saklamalarına izin vereceğini duyurdu. Bu özellik neredeyse tüm ABD eyaletlerinde ve Columbia Bölgesi’nde kullanılabilir olacak. MoneyGram’ın küresel çaptaki büyük genişlemesi göz önüne alındığında, bu duyurunun özellikle Litecoin’in benimsenmesine büyük destek olabileceği açık bir şekilde görülebiliyor. Litecoin kurucusu Charlie Lee, MoneyGram haberini kişisel Twitter hesabından paylaştı ve şunları söyledi:

Litecoin Summit 2022‘nin açılış konuşmasında da belirttiğim gibi, Litecoin için en önemli şey benimsenme. Bu yüzden artık Litecoin satın almak için MoneyGram’ı kullanabileceğim için son derece heyecanlıyım! Bunu gerçekleştirdiğiniz için teşekkürler Coinme. Not: Evet, Litecoin kendisinden nefret edenlere cevap vermek için hala hayatta.

Analistler, teknik olarak Litecoin’in önündeki ilk engelin 64 dolar olduğunu, bu seviyenin üzerinde bir kırılımın daha güçlü bir ralliye yol açabileceği belirtiyorlar. Mevcut fiyat sıçramasıyla LTC, son üç aydaki tüm kayıplarını telafi etti. Ancak, yılbaşından bugüne hala yüzde 50’nin üzerinde değer kaybıyla işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022