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Geçtiğimiz hafta en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) yüzde 100’ün üzerinde yükselerek kripto para piyasasından büyük oranda ayrıştığı ve fırtına gibi estiği görüldü. Dogecoin rallisi, Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından geldi. Yatırımcılar şimdi de kripto para piyasasının geri kalanından büyük ölçüde ayrışarak yükselen başka bir altcoin ile karşı karşıya.

Litecoin’in Yükselişi

Litecoin (LTC), yazım sırasında yüzde 13,61 artışla 62,77 dolar fiyat etiketi ve 4.4 milyar dolar piyasa değeri ile işlem görüyor. Zincir üstü (on-chain) verileri, balina seviyesi LTC adreslerinin kripto para piyasasındaki düzeltmenin ardından 27 Mayıs’tan bu yana sürekli olarak varlıklarını artırdıklarını gösteriyor. Ayrıca LTC/BTC işlem çifti de son beş ayda yüzde 25 değer kazandı. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, Litecoin için bugün yaptığı kısa bir değerlendirmede şunları belirtti:

Litecoin şu anda güzel bir yükselişte ve kripto para piyasasından geçici olarak ayrışmış durumda. Haziran ortasından bu yana bin veya daha fazla LTC’ye sahip adres sayısının hızla arttığı ve LTC’nin BTC karşısındaki fiyatının 12 Haziran’dan bu yana yüzde 51’nin üzerinde yükseldiğini gördük.

MoneyGram’dan Litecoin’e Destek

Küresel para transferi şirketi MoneyGram, 2 Kasım’da kullanıcıların Bitcoin, Ether ve Litecoin dahil olmak üzere çeşitli kripto paraları satın almalarına, satmalarına ve saklamalarına izin vereceğini duyurdu. Bu özellik neredeyse tüm ABD eyaletlerinde ve Columbia Bölgesi’nde kullanılabilir olacak. MoneyGram’ın küresel çaptaki büyük genişlemesi göz önüne alındığında, bu duyurunun özellikle Litecoin’in benimsenmesine büyük destek olabileceği açık bir şekilde görülebiliyor. Litecoin kurucusu Charlie Lee, MoneyGram haberini kişisel Twitter hesabından paylaştı ve şunları söyledi:

Litecoin Summit 2022‘nin açılış konuşmasında da belirttiğim gibi, Litecoin için en önemli şey benimsenme. Bu yüzden artık Litecoin satın almak için MoneyGram’ı kullanabileceğim için son derece heyecanlıyım! Bunu gerçekleştirdiğiniz için teşekkürler Coinme. Not: Evet, Litecoin kendisinden nefret edenlere cevap vermek için hala hayatta.

Analistler, teknik olarak Litecoin’in önündeki ilk engelin 64 dolar olduğunu, bu seviyenin üzerinde bir kırılımın daha güçlü bir ralliye yol açabileceği belirtiyorlar. Mevcut fiyat sıçramasıyla LTC, son üç aydaki tüm kayıplarını telafi etti. Ancak, yılbaşından bugüne hala yüzde 50’nin üzerinde değer kaybıyla işlem görüyor.