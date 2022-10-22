Elde edilen verilere göre 24 Temmuz'da kayıtlı 4.365.551 DOGE sahibi bulunuyordu. 22 Ekim verilerine göre ise süreç içinde %2’lik bir büyüme yaşandı

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Meme kripto para birimi Dogecoin (DOGE), genel kripto para piyasası ile birlikte gözle görülür bir düşüş yaşadıktan sonra 2021 yılında gördüğü ATH seviyesinin oldukça altında işlem görüyor. Analistlere göre DOGE şu anda bir düşüş trendi ile mücadele ediyor. Ancak bunlara rağmen DOGE sahiplerinin sayısı artıyor gibi görünüyor.

DOGE Yatırımcıları

Elde edilen verilere göre 24 Temmuz’da kayıtlı 4.365.551 DOGE sahibi bulunuyordu. 22 Ekim verilerine göre ise süreç içinde %2’lik bir büyüme yaşandı ve DOGE sahiplerinin sayısı 4.454.487’e yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre, üç ay boyunca, piyasa değerine göre onuncu sıradaki kripto para birimine 8.936 kişi daha yatırım yaptı.

Ancak DOGE sahiplerinin artmış olması meme token fiyatına yansımamış gibi görünüyor. Yazının yayına hazırlandığı sırada son 3 ayda %16 düşüş yaşamış olan DOGE 0,059 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre DOGE yatırımcılarının sayısının artması uzun vadede DOGE fiyatını da etkileyebilir. Buna ek olarak DOGE fiyatının artmasının beklenmesinin de yatırımcı sayısını artırmış olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca DOGE’ye balinaların ilgi gösteriyor olması da analistlerin dikkatini çekiyor.

DOGE Yorumları

2021 yılına kadar DOGE sadece bir meme token olarak görülüyordu. Ancak Elon Musk gibi popüler isimlerin meme token’a desteğini açıklaması ile birlikte Dogecoin de ciddi fiyat artışları yaşandı. Bununla birlikte analistler piyasada yaşanacak bir toparlanma ile DOGE fiyatının da artabileceğini dile getiriyor.

4 saatlik grafiklere bakıldığında 0,055 dolar dip seviyeyi oluştururken 0,066 dolar tepe seviye oluşturmuş durumda. Eğer DOGE 0,55 dolar üzerinde kalmaya devam ederse analistlere göre ilk hedef 0,062 dolar olabilir. 0,062 dolar üzerinde ise 0,066 doların direnç olabileceği ifade ediliyor.

0,055 doların kaybedilmesi DOGE’de dip seviyeyi derinleştirebilir. 0,055 doların altında ilk güçlü desteğin 0,050 dolar olacağı ifade ediliyor. Bu noktada yatırımcıların genel kripto para piyasasını takip ederken ve kendi araştırmalarını yaparak adım atmasında fayda var.