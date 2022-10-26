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DOGE ve SHIB’in Pabucunu Dama Atan Meme Coin’de Bu Tarihe Dikkat: Yüzde 80!

Meme coin'ler arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken, yeni projeler fiyat artışları ve yakım oranları ile odak noktası olmayı başardı. 
13:45
26 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Meme coin’ler arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken, yeni projeler fiyat artışları ve yakım oranları ile odak noktası olmayı başardı.

Dogechain (DC), Toplam Arzın Yüzde 80’ini Yakmayı Planlıyor

Dogechain (DC)  ekibi, toplam arzın %80’ini yakmak için devam eden bir teklife sıcak baktıklarını belirtti. Meme coin’in toplam arzının %80’ini yakma önerisi, 23 Ekim’de oluşturulmuştu. Şimdiye kadar, ankete katılanların çoğu büyük ölçüde teklifi desteklediklerini söyledi. Katılımcıların %99,98’i, toplam arzın %80’ini yakma tekliflerini destekleme yönünde oy kullandı. Oylamanın sonucu kesinleşmiş gibi görünse de, Dogechain ekibi topluluktan, anketin biteceği 28 Ekim tarihine kadar oylamaya devam etmesini istedi. Resmi rakamlar, bu tarihte kesinleşecek.  Dogechain yönetişim platformundaki bilgilere göre, teklif, toplam DC arzını %80 oranında azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca teklif, shibes airdrop’unda hak kazanma süresinin 46 aydan 6 aya düşürülmesi gerekip gerekmediği konusunda da geri bildirim istiyor. Şimdiye kadar, oyların çoğunluğu her iki önerinin de lehinde. Dogechain ekibinin, oylama sona erdiğinde bir sonraki adıma karar vermesi bekleniyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çoğu Dogechain sahibi, token’ın toplam arzının %80’inin yakılmasını destekliyor. Böylesine büyük bir arzı azaltmak, şüphesiz, token fiyatlarını yeni zirvelere taşıyabilir. Topluluk üyeleri, toplam arzın büyük bir yüzdesini yakmanın DC‘nin değerini yeniden artırmaya yardımcı olacağına inandıkları için hevesli. Bu arada, Dogechain son birkaç hafta içinde büyük kazançlar kaydetti. Ağın günlük işlemleri, 55 milyona ulaşırken, benzeriz adres sayısı 250.000’e yükseldi  Bu arada, büyük borsalar da DC’yi listelemeeye devam ediyor. DC, son 7 günde %300 Arttı.

Dogechain, Neden Şaha Kalktı?

Dogechain’deki büyüme,  ekibin son zamanlarda duyurduğu projelere bağlanabilir. Geçen ay, Dogechain ekibi, ağın Doge Name Service (DNS) olarak adlandırılan benzersiz adlandırma sistemini açıkladı. Doge Name Service’i tanıttıktan kısa bir süre sonra, Dogechain ekibi benzersiz yönetişim platformu Dogegress’i tanıttı.

Geçen Cuma, Dogechain’in fiyatı 0,0004 dolardı. O zamandan beri, DC fiyatı bir haftada %300’ün üzerinde bir artış göstererek 0,00176 dolara yükseldi ve 12 Eylül’den beri görülmeyen seviyelere ulaştı. Meme coin’ler arasındaki savaş devam ederken, yeni projelerin başarısı yatırımcıyı bu token’lara çekiyor. SHIB ve Doge gibi projeler, yatırımcı sayısını giderek artırıyor.

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