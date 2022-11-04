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DOGE ve SHIB’in Pabucu Dama Atılıyor! Bu Meme Coin Durdurulamıyor! İşte Bomba Gelişme!

Dogecoin (DOGE) ve SHIB yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, meme coin'ler arasındaki rekabet giderek kızışıyor.
11:40
4 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) ve SHIB yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, meme coin’ler arasındaki rekabet giderek kızışıyor.

Baby Doge Coin, Yeni Yakım Portalı Başlatıyor: Yakım Şampiyonu! 

Geçmişte gerçekleştirilen devasa oranda yakımlara rağmen, Baby Doge Coin‘in arkasındaki geliştirme ekibi meme coin için yeni bir yakım portalı başlatmayı düşünüyor. Baby Doge Coin, bu müjdeyi bugün bir tweet ile açıkladı. Ekip, topluluktan yakım programına destek olmalarını ve  kullanıcıları teşvik etmek için kullanabilecekleri yaratıcı yollar önermesini istedi. Baby Doge Coin, kullanıcıları token yakmaları durumunda  NFT’ler ile ödüllendirmeyi planladığını belirtti. Ekip, topluluk üyelerinden bu proje hakkındaki fikirlerini yorum bölümünde paylaşmalarını istedi. Ekip, “Bir yakım portalı oluşturursak, kullanıcıları daha fazla token yakmaya teşvik etmenin daha yaratıcı yolları nelerdir? Token yakan kullanıcıları NFT ile ödüllendirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı

Topluluk, Baby Doge Coin ekibi tarafından paylaşılan fikri desteklediğini bildirdi. Ancak, bazı kullanıcılar, ekibin yakımları nasıl hızlandırabileceği konusunda farklı görüşler bildirdi.  Mohammed R.Hamad adlı bir Twitter kullanıcısı, token markası altında bir mağaza açarak BabyDoge’un popülaritesini artırmanın en iyi yol olduğunu düşünüyor. Baby Doge Coin ekibinin, yakımlar yoluyla toplam BabyDoge arzını azaltmaya büyük ölçüde katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var. Temmuz ayında ekip, kripto sektöründe şimdiye kadarki en büyük token yakma işlemini gerçekleştirdi ve tek bir işlemde 50 katrilyon coin yaktı. Baby Doge Coin ayrıca aylık toplam arzından 1 katrilyon token yakıyor.

Baby Doge Swap’ın TVL’si Rekor Kırıyor

Baby Doge Coin Ekim ayında Baby Doge Swap adlı merkeziyetsiz borsasını başlattı. İki gün sonra ekip, token satın almak ve yakmak için DEX ücretlerinin bir kısmını tahsis edeceğini söyledi. Bu bitmeyen yakma çabaları, sayesinde, Baby Doge Coin en yüksek yanma oranına sahip  kripto para projesi oldu.

Bu arada Baby Doge Swap, yatırımcıların yanı sıra en iyi kripto projelerinin ilgisini çekmeye devam etti. Bugün yapılan bir duyuruya göre, Baby Doge Swap’ta kilitlenen toplam değer (TVL) 30 milyon doları aştı. Bu devasa başarı, merkeziyetsiz borsa başlatıldıktan bir aydan kısa bir süre sonra geldi.

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