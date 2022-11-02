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Kripto para piyasası yeniden ivme kazanmaya başlarken, Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor.

DOGE’de Düzeltme Kaçınılmaz!

CryptoQuant analisti Maartunn, Dogecoin fiyatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzmana göre, DOGE‘deki rallinin ardından düzeltmenin ortaya çıkması kaçınılmaz. Maartun meme coin’in 0,11 dolara düşebileceğini vurguladı. Bu destek seviyesinin tutulamaması durumunda ise düşüş derinleşebilir. DOGE, Nisan ayından bu yana ilk kez 0.15 doların üzerine çıkarak %29 oranında artış kaydetmişti. DOGE an itibariyle 0.13 dolardan işlem görüyor. Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın Twitter markalı bir gömlek giymiş bir Shiba Inu cinsi bir köpeğin resmini paylaşması, yine fiyata ivme kazandırdı. Maartunn, kar elde etmek isteyecek trader’lar nedeniyle satış baskısına dikkat çekerek, kondolidasyon konusunda uyardı. Ayrıca, Maartunn’un analizi önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe ile uyumlu. Van de Poppe da kısa vadede DOGE’de düzeltme öngören analistlerden.

Poppe son tweetinde 0.15, 0.13, 0.11 ve 0.085 fiyat noktalarını ilgi çekici noktalar olarak vurguluyor. Van de Poppe, DOGE’nin sırasıyla 0.11 ve 0.085 dolara düşebileceğini belirtti. DOGE, Musk’ın hafta sonu Twitter’ı devralmasından bu yana büyük bir yükseliş yaşadı ve o zamandan beri değeri iki katından fazla arttı. Mevcut ralli, yatırımcıların milyarderin DOGE‘u sosyal medya platformuna entegre etmeyi planladığını tahmin etmesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle Musk’ın son tweet’leri ve DOGE’yi diğer şirketlerinde ödeme aracı haline getirme fikri ve spekülasyon, Ethereum ağı ve Binance Smart Chain üzerindeki Dogecoin sözleşmelerinin çoğalmasına da yol açtı. Dogecoin şu anda son 24 saatte %16,47 ve son yedi günde %134,19 artışla 0,13 dolardan işlem görüyor, Tecrübeli trader Peter Brandt, Dogecoin’in ayı piyasasının dışında olduğuna inanıyor, ancak analist, kesin bir boğa koşusunun başladığından da emin değil.

Hype, Devam Ediyor!

Daha önce sektörün önde gelenleri, DOGE ve SHIB gibi meme coin’ler sayesinde kripto para dünyasına yeni yatırımcıların akın ettiğine dikkat çekmişlerdi. Bazı uzamanlar ise meme coin’lerin arkasında büyük bir ekosistem ve proje odaklı diğer altcoin’lere gölge düşürdüğünü iddia ediyor. DOGE’nin kısa sürede değerini ikiye katlaması, ayı piyasasında yatırımcı iştahını artırdı.

Dogecoin, Nisan ayından beri ilk kez 0.15 dolar seviyesini geçmeyi başardı. Bitcoin (BTC) ve Ethereum’u (ETH) geride bırakan DOGE, Elon Musk etkisi sayesinde küresel çapta popülaritesini artırmayı başardı. Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın alması DOGE’yi yine odak noktası haline getirdi.