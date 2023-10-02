Dip Avcısı Göstergeden Bitcoin Fiyatı İçin “Son Fırsat” Sinyali!

Bitcoin (BTC), haftalar süren konsolidasyonun ardından 30 bin dolar eşiğini hedefleyerek yükselişe geçti. Mevcut fiyat hareketi göz önüne alındığında, yatırımcılar bir sonraki ralli için ve muhtemel birikim bölgesi için potansiyel sinyalleri belirlemeye çalışıyorlar.

BTC’nin Fiyatı Nihai Olarak Dibe Vurmuş Olabilir

Anonim kripto para analisti CryptoCon, Bitcoin’in mevcut döngüsünde dibe vurmuş olabileceğini ve fiyatın muhtemel yükselişten önce birikim için son bir çağrı olarak düşünülebilecek şeyi sunduğunu öne sürdü. CryptoCon’un analizi, geçmişte nadiren de olsa Bitcoin’in dibe vurduğunun sinyali veren bir teknik gösterge olan “Ultimate Osilatör”üne dayanıyor. Gösterge bu kez dip noktasının dışındaki döngü dip bölgesine geçerek benzersiz ve muhtemelen önemli bir değişime işaret ediyor.

CryptoCon, teknik gösterge için yaptığı yorumda “Ultimate Osilatör‘ü Bitcoin’in mevcut döngüsünde dibe vurduğunu gösteriyor. Gösterge şimdiye kadar ilk kez dip seviyenin dışındaki döngü dip bölgesine geçti” dedi. Analist ayrıca “Bitcoin’in size son bir birikim fırsatı sunduğu açık, ancak çoğu insan makro görünüm hakkında tahminlerde bulunarak ve endişelenerek bunu heba edecek. Durum gerçekten de bu kadar basit” eklemesini yaptı.

Bitcoin’in Sunduğu Birikim Fırsatı

Kripto paralar söz konusu olduğunda yatırımcıların genellikle kısa vadeli spekülasyon ve uzun vadeli vizyonu dengeleme zorluğuyla boğuştuğunu belirtmek gerekiyor. CryptoCon gibi pek çok piyasa analisti ve uzmanı Bitcoin’in mevcut fiyatlarla ciddi bir birikim fırsatı sunduğuna inanıyorlar.

Bu senaryoda, Bitcoin’in tipik aralığın dışında döngü dibine vurmuş olabileceği anlatısı, en büyük kripto paradan biriktirmek veya birikimlerini artırmak isteyenler için zorlayıcı olabilir.

Lider kripto para, hafta sonuna kadar ABD hükümetinin kapanacağı beklentisiyle yükseldi. ABD Kongresi’nin son dakikada hükümetin kapanmasının önüne geçecek 45 günlük geçici bütçe tasarısını kabul etmesiyle kapanma ihtimali şimdilik rafa kalktı ve Bitcoin’in kapanma haberleriyle yakaladığı ivme gelen bu haberle daha da güçlendi. Güncel verilerle BTC‘nin fiyatının son 24 saatte yüzde 4,04 yükselişle 28 bin 327 dolara gelmiş olması güçlenen ivmeyi en açık bir şekilde gösteriyor.