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FTX krizi devamederken, analitik şirketi Certik, Shiba Inu’ya (SHIB) dair önemli bir rapor paylaştı. Piyasadaki kaosa rağmen, SHIB’deki genel veriler şaşkınlık yarattı.

SHIB, Şaşırtmaya Devam Ediyor!

Shiba Inu’da yatırımcı sayısı da artmaya devam ediyor. FTX fiyaskosu nedeniyle panik ve FUD ortamı oluşurken, Shiba Inu’da zincir üstü veriler ve sosyal medya tabanlı veriler de artış kaydetti. SHIB yatırımcı sayısının artması, önemli bir gelişme olarak nitelendirildi. Certik raporuna göre, birçok altcoin projesi sönük kalırken, SHIB’e yönelik ilgi azalmadı. Certik raporuna göre Skynet Sosyal Analiz modülü, SHIB’in Sosyal Duyarlılık Endeksi’nde pozitif bölgede olduğunu gösteriyor. Shiba Inu’nun Sosyal Duyarlılık Endeksi, %79’luk mükemmel bir puana sahip. Bu, meme coin’in geleceğine yönelik olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Ek olarak Certik, varlığın piyasanın geri kalanıyla birlikte düşmesine rağmen son 24 saat içinde SHIB yatırımcı sayısının arttığını açıkladı. Certik’in on-chain verilerine göre, SHIB sahiplerinin sayısı,s on 24 saatte %0,25 artarak 1,27 milyona ulaştı.

SHIB sahiplerinin artışına yakından bakıldığında, son birkaç gün içinde kademeli bir artış ortaya çıkıyor ve bu da yatırımcıların piyasadaki belirsizliklere rağmen SHIB’i satın almaya devam ettiğini gösteriyor. 1.27 milyon, son iki ayın en yüksek rakamı oldu. Ayrıca, CertiK’in raporuna göre, SHIB şu anda %93’lük mükemmel bir güven oranına sahip. Ayrıca fiyat duyarlılığı son yedi günde ortalama %53 puanla nötrde. Ek olarak, DEX’te günlük 1,5 milyon dolarlık hacimle, SHIB DEX hacmi son 24 saatte %429 arttı. Ayrıca yakım oranı ve balina alımları da artış kaydetti. Analistlere göre, SHIB sürpriz rallilere öncelik edebilir.

Yeni Başarılar..!

Son zamanlarda Shiba Inu projesini çevreleyen çeşitli gelişmeler, sosyal duygulardaki artış da dahil olmak üzere, çeşitli metriklerin yeşile dönmesine neden oldu. Shiba Inu metaverse projesinin arkasındaki ekip kısa süre önce Tech Trench merkezi için ikinci bir konsept çizimi ortaya çıkardı. Bu da projenin oldukça iyi ilerlediğini gösteriyor. Ek olarak, Litvanya merkezli kripto ödeme işlemcisi CoinGate kısa süre önce SHIB’nin CoinGate‘in en popüler ödeme yöntemleri listesinde 12. sırada olduğunu belirtti. Bu durum, SHIB’in CoinGate’teki artan benimsenmesine işaret ediyor.

Özellikle, Crypto.com’un bilançoları kısa süre önce borsa tarafından açıklandı. Singapur merkezli borsa, 2,4 milyar dolarlık net değerinin %20’sinden fazlasını SHIB’de tutuyor. Bu, SHIB’i Bitcoin’in ardından rezervlerindeki en büyük ikinci varlık yapıyor. SHIB, son 24 saatte %0,60’lık artışla an itibariyle 0,00000196 dolardan işlem görüyor.