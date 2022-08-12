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  •   Dikkat! Yatırımcının Gözü Kulağı Bu Altcoin’de! 2 Analistten Heyecanlandıran Tahmin

Dikkat! Yatırımcının Gözü Kulağı Bu Altcoin’de! 2 Analistten Heyecanlandıran Tahmin

 Popüler altcoin'de güncelleme, topluluğun beklediğinden daha erken hayata geçecek. Analistler ise iyimserliğini koruyor. 
14:50
12 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Popüler altcoin’de güncelleme, topluluğun beklediğinden daha erken hayata geçecek. Analistler ise iyimserliğini koruyor.

Post-modern Devrim: Triple Halving

Ethereum Vakfı’nın çekirdek geliştiricileri, kritik güncellemenin 15 Eylül’de yayınlanacağını bildirdi. Ethereum’un hisse kanıtı sistemine başarılı bir şekilde geçiş yapması, ETH arzında %80-90 arasında bir düşüşe yol açması bekleniyor. Birleştirmenin ardından, kitlesel yakımlar nedeniyle ‘Triple Halving’ meydana gelmesi bekleniyor.  Bunun ETH fiyatını önemli ölçüde yükseltmesi tahmin ediliyor. Ethereum’un Birleşmesi, iş kanıtından hisse kanıtına geçişi temsil ediyor. Güncelleme, altcoin tarihinde en çok beklenen olay haline geldi. Yeni sisteme geçişin Ethereum’un enerji tüketimini yaklaşık %99,5 oranında azaltması öngörülüyor. Aynı zamanda, doğrulayıcıların bunun yerine ağdaki işlemleri onaylayacağı yeni Ethereum zinciri için madenciler geçersiz kılınacak.

Birleştirme yaklaştıkça Ethereum Triple Halving anlatısı, odak noktası oldu. Triple Halving anlatısı, Ethereum’u ETH2 mevduat sözleşmesine kilitlenmiş olarak ETH’nin fiyat rallisinin en büyük itici gücü olarak görüyor. ETH2 mevduat sözleşmesi, yaklaşık 25.15 milyar dolar değerinde 13.29 milyon Ether’e sahip. Triple Halving anlatısının yazarı Nikhil Shamapant, Etheruem’un Bitcoin’den daha popüler geleceğini savunuyor. Yatırımcılar, enerji verimliliği ve yükseliş potansiyeli nedeniyle Ethereum’u Bitcoin’e tercih etmeye başlayacaklar. Yazar, EIP-1559 aracılığıyla yakım uygulamasının, Ethereum’un Birleşmesi ve ETH‘nin yaygın olarak benimsenmesinin Triple Halving için katalizör olduğuna inanıyor. Bu nedenle Ethereum, aktif hesap sayısında ve artan işlem hacminde patlayıcı bir büyüme ile süper bir değer deposu haline gelecek.

Ethereum, İvme Kazanacak

2017 boğa koşusundan bu yana Bitcoin kripto piyasasına hakim olsa da, Ethereum’un hisse kanıtına geçişi ETH’nin benimsenmesini daha da yükseltebilir. Triple Halving anlatısı, ETH fiyatının 150.000 dolara kadar ulaşabileceğine işaret ediyor. Bu, 16 trilyon dolarlık bir piyasa değeri anlamına geliyor ve kısa vadede sürdürülebilir olması pek mümkün değil. Ethereum‘un bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında popülaritesinin artırması bekleniyor. Önde gelen analistlerden TechDev, Ethereum’da bir dizi paralel kanal belirledi. Analist, kanalın içinden bir sonraki sıçramanın kanalın üst limitini olan 5.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

 Önde gelen bir kripto analisti ve trader olan Decentrader ise Ethereum fiyatı için 2,400 dolarlık kısa vadeli bir hedef belirledi. Analist, fiyat eğiliminde SFP göstergesine dikakt çekti, Short squeeze olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan analist, uzun vadede ETH fiyatının yeni zirvelere ulaşabileceğine dikkat çekti.

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