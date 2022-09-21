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Kurumsal yatırımcı Bitcoin’den (BTC) uzaklaşırken, sermaye son zamanlarda yeni listelenen bu 3 altcoin projesine akıyor.

3 Altcoin, Piyasa Değerleri ile Dikkat Çekiyor!

Küresel ekonomideki belirsizlik ve Fed’in faiz politikası, hisse senetleri ve kripto para piyasasına büyük darbe vurdu. Yüksek volatilite ve sert düzeltmeler, yatırımcıları piyasadan uzaklaştırdı. Güncel verilere göre Bitcoin’e yönelik kurumsal yatırım ivme kaybederken, SEC’in acımasız tavrı da yatırımcı üzerinde etkili oluyor. Bununla birlikte, bazı yatırımcılar yeni altcoin projelerini takip etmeye ve risk almaya devam ediyorlar. Bilindiği üzere, borsalarda yeni listelenen altcoin’ler sürpriz fiyat artışları kaydedebiliyor. Ancak, bu projelerin çok azı sürdürülebilir bir fiyat hareketi ve piyasa değeri yakalıyor. Bu doğrultuda, CoinMarketCap tarafından takip edilen üç yeni altcoin, dört gün içinde 1,5 milyar dolarlık sermaye girişi çekti. Solana (SOL) tabanlı merkeziyetsiz protokol Metaplex (MPLX), 757,9 milyon dolarlık bir piyasa değeriyle en üst sırada yer alıyor. Altcoin, an itibariyle 0,76 dolardan işlem görüyor.

649.47 milyon dolarlık piyasa değeriyle, Web 3.0 uygulama protokolü olan Point Network (POINT) ikinci sırada yer alıyor. Altcoin, an itibariyle 0,46 dolardan işlem görüyor. Diamond Launch (DLC) ise yaklaşık 100.02 milyon dolarlık bir piyasa değeriyle üçüncü sırada yer alıyor ve an itibariyle 0,1 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ve Ethereum, satış bakısı altında kalırken, 3 altcoin’in yatırımcıların odak noktası olması ilginç bir gelişme. Yeni varlıklara rekor girişinin arkasında belirli bir neden olmamasına rağmen, yatırımcıların bu projelerin kullanım alanalrına ve işlevlerine güvendikleri varsayılabilir. Özellikle, güçlü bir kullanım alanı ve somut projelere dayanan kripto para birimlerinin daha uzun süre hayatta kalacağı konusunda genel bir fikir birliği var. Bu nedenle, durgun piyasanın ortasında erken bir aşamada projelere dahil olmak, yatırımcıların gelecekte kar elde etme umuduyla yeni projelere yatırım yapmalarını sağlar. Tarihsel olarak, ayı piyasaları, yatırımcılara bir ralli başladığında kâr etme umuduyla belirli varlıkları dipten alma şansı sunar.

Piyasada Kaç Tane Kripto Para Var?

Aynı zamanda, Bitcoin gibi kripto paraların başarısı, yatırımcılarının aynı rotayı izlemesi ve erken yatırım yapması muhtemel altcoin’eri potansiyel olarak araştırdığı anlamına geliyor. Özellikle, Bitcoin’deki eski ve uzun vadeli yatırımcılar, büyük kazançlar elde ettiler. Yüksek piyasa değeri, bu 3 kripto para birimlerinin potansiyelini gösteriyor.

Bu durumda, piyasa değeri, kripto para birimi ve büyüme potansiyeli ile ilişkili risk düzeyi hakkında bilgi verir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, erken aşamalarda önemli sermaye girişleri sergileyen kripto para birimlerinde rug pull gibi dolandırıcılık faaliyetleri de maydana gelebilir. Bloomberg, ayı piyasasına rağmen, kripto para birimlerinin sayısı 21.000’i aştığını bildirdi.