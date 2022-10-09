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Dikkat! Yatırımcı Bu Meme Coin’e Yöneliyor! Güncel Veriler Şaşırttı!

Kripto para piyasası yine sakin bir görüntü sergilerken, popüler meme coin projesi yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.
14:00
9 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yine sakin bir görüntü sergilerken, popüler meme coin projesi yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

Dogechain: Benzersiz Adres ve İşlem Sayısı Rekor Kırdı!

Tartışmalı bir başlangıca rağmen, kendisini Dogecoin (DOGE) için bir katman-2 olarak konumlandıran Dogechain (DC) yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.  Dogechain’in  ve Dogecoin’in aralarındaki etkileşim unsurlarının dışında herhangi bir bağları olmadığı biliniyor. Dogecoin Vakfı da benzeri bir açıklamayı resmi olarak teyit etmişti. Kullanıcıların Dogecoin üzerinde köprü oluşturmasına ve onu DeFi, NFT’ler ve daha fazlası için kullanmasına olanak tanıyan platform, kısa sürede benimse oranında artış kaydetmeye devam ediyor. Santiment tarafından açıklanan verilere göre, Dogechain’de benzersiz adreslerin sayısı inanılmaz bir oranda büyümeye devam ediyor. İşlem hacminde yaşanan hareketlilik de yatırımcı ilgisinin arttığına işaret ediyor.

Proje tarafından yapılan açıklamaya göre, sadece iki ayda Dogechain  inanılmaz kilometre taşlarına ulaştı. En etkileyici olanlardan ikisi: 50 milyon işlem ve 244.000 benzersiz cüzdan. Dogechain, destekleri için topluluğa teşekkür etti. Bu başarının, yalnızca topluluğun ilgisi sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken platform, ağda artan benimseme oranının önemini vurguladı. Dogechain’in kripto ekosistemindeki konumu göz önüne alındığında, 2 ayda 50 milyon işlem ve 244.000 benzersiz cüzdan büyük bir başarı. Bu büyüme hızında, Dogechain tıpkı SHIB ve Dogecoin gibi kısa sürede piyasasın odak noktası haine gelebilir.

Dogechain, Projelere Doymuyor!

Santiment’in daha önce vurguladığı gibi, Dogechain’deki toplam işlem sayısının 5 Eylül itibariyle 15 milyona ulaşmıştı. Mevcut 50 milyon işlem sayısı, bir ay içinde işlem sayısında %233’lük bir artışa işaret ediyor. Ek olarak, 19 Eylül’de Dogechain, benzersiz adlandırma sistemi olan Doge Name Service’i (DNS) tanıttı. Adlandırma sistemi, kullanıcıların hatırlaması zor olan bir dizi karakter yerine okunabilir bir doge adresi benimsemelerini sağlar.

Ekip, Dogechain‘e daha fazla değer kazandırmak için DNS tokenomik modeliyle ilişkili bir geri satın alma ve yakma girişimine de dikkat çekti. Doge Name Service’in tanıtılmasından üç gün sonra Dogechain, Dogechain’deki projeler için bir yönetişim platformu olarak hizmet edecek olan Dogegress’in lansmanını duyurdu. Geliştirme ekibinin etkileyici çalışma hızı, artan benimseme oranıyla birleştiğinde, Dogechain’i çok geçmeden daha büyük başarılara taşıyabilir.

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