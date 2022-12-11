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Terra (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, önde gelen bir platform yıl sonu için LUNC fiyat tahminini açıkladı.

PricePredictions’tan Yıl Sonu Tahmini!

Terra (LUNA) krizine ve milyarlarca doların buhar olmasına rağmen, Terra Classic, en trend kripto para birimleri arasında yer almaya devam ediyor. Yalnızca 2 Aralık’ta trader’lar LUNC‘un piyasa değerine 100 milyon doların üzerinde para aktardı. LUNC, o tarihte 24 saat içinde %12 artmayı başardı. LUNC, son 24 saat içinde %1,38 artışla an itibariyle 0,000192 dolardan işlem görüyor. Terra Classic topluluğu altcoin’in fiyatına ivme kazandırmak için birçok farklı yöntemler denerken, LUNC’un yıl sonunda hangi seviyeye ulaşacağı merak konusu oldu. Önde gelen platformlardan PricePredictions, hareketli ortalama (MA), göreli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeleri hesaba katan makine öğrenimi tabanlı algoritmalar ile yıl sonu için LUNC fiyatını açıkladı. Platforma göre, LUNC ay sonunda 0,000158 dolardan işlem görecek. Bu mevcut fiyattan % 9’luk bir düşüş anlamına geliyor.

CoinMarketCap topluluğu ise bu konuda daha iyimser bir tablo çiziyor. Topluluk, LUNC’un Aralık sonunda 0,0002582 dolardan işlem göreceğini belirtti. Bununla birlikte, CoinCodex tahminine göre, Terra Classic, 25 Aralık’ta Noel günü 0,000106 dolardan işlem görecek. Bu da LUNC fiyatının düşeceği anlamına geliyor. Terra Classic‘in toplam piyasa değeri, an itibariyle 1,028 milyar dolar. LUNC, ekosistemindeki büyük çöküşe rağmen piyasa değerine göre ilk 100 kripto para birimi arasında 42. sırada yer alıyor.

Yakımlar ve Projeler, Devam Ediyor!

Binance, Kasım ayında 6,3 milyar LUNC yaktı. Yakma işleminin ardından, Binance’ toplamda 20,1 milyar LUNC yakmış oldu. Bugüne kadar yakılan LUNC sayısı ise 35,2 milyarı geçti. LUNC topluluğu yeni yol haritası doğrultusunda, yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Terra Rebels grubu Terra Station ve Terraform Labs’a bağımlılığı azaltmak için kendi Terra Classic cüzdanını tanıttı. Bu gelişme, grubun bütçeli bir çalışma modeline geçmeyi planladıklarını belirterek LUNC zincirini terk etme söylentilerini çürütmesinden bir gün sonra geldi.

Kripto para piyasası FTX krizi ve sonrasında yaşanan domino etkisinin baskısı altında ayakta kalma mücadelesi verirken, yatırımcıların Terra Classic‘e yönelik ilgisi azalmıyor. Uzmanlara göre, LUNC topluluk odaklı bir altcoin projesi haline geldikten sonra tıpkı Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) gibi meme coin’lere benzer bir yapıya büründü. Bu nedenle LUNC’un önümüzdeki günlerde sürpriz ralliler yapması şaşırtıcı olmayacak.