Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Yapay Zekadan Terra Classic (LUNC) Yıl Sonu Fiyat Tahmini! İşte Beklenen Seviye!

Dikkat! Yapay Zekadan Terra Classic (LUNC) Yıl Sonu Fiyat Tahmini! İşte Beklenen Seviye!

Terra (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, önde gelen bir platform yıl sonu için LUNC fiyat tahminini açıkladı. 
18:00
11 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, önde gelen bir platform yıl sonu için LUNC fiyat tahminini açıkladı.

PricePredictions’tan Yıl Sonu Tahmini!

Terra (LUNA) krizine ve milyarlarca doların buhar olmasına rağmen, Terra Classic, en trend kripto para birimleri arasında yer almaya devam ediyor. Yalnızca 2 Aralık’ta trader’lar LUNC‘un piyasa değerine 100 milyon doların üzerinde para aktardı. LUNC, o tarihte 24 saat içinde %12 artmayı başardı. LUNC, son 24 saat içinde %1,38 artışla an itibariyle 0,000192 dolardan işlem görüyor. Terra Classic topluluğu altcoin’in fiyatına ivme kazandırmak için birçok farklı yöntemler denerken, LUNC’un yıl sonunda hangi seviyeye ulaşacağı merak konusu oldu.  Önde gelen platformlardan PricePredictions, hareketli ortalama (MA), göreli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeleri hesaba katan makine öğrenimi tabanlı algoritmalar ile yıl sonu için  LUNC fiyatını açıkladı. Platforma göre, LUNC ay sonunda 0,000158 dolardan işlem görecek. Bu mevcut fiyattan % 9’luk bir düşüş anlamına geliyor.

CoinMarketCap topluluğu ise bu konuda daha iyimser bir tablo çiziyor. Topluluk, LUNC’un Aralık sonunda   0,0002582 dolardan işlem göreceğini belirtti.  Bununla birlikte, CoinCodex tahminine göre, Terra Classic, 25 Aralık’ta Noel günü 0,000106 dolardan işlem görecek. Bu da LUNC fiyatının düşeceği anlamına geliyor. Terra Classic‘in toplam piyasa değeri, an itibariyle 1,028 milyar dolar. LUNC, ekosistemindeki büyük çöküşe rağmen piyasa değerine göre ilk 100 kripto para birimi arasında 42. sırada yer alıyor.

Yakımlar ve Projeler, Devam Ediyor!

Binance, Kasım ayında 6,3 milyar LUNC yaktı. Yakma işleminin ardından, Binance’ toplamda 20,1 milyar LUNC yakmış oldu. Bugüne kadar yakılan LUNC sayısı ise 35,2 milyarı geçti.  LUNC topluluğu yeni yol haritası doğrultusunda, yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Terra Rebels grubu Terra Station ve Terraform Labs’a bağımlılığı azaltmak için kendi Terra Classic cüzdanını tanıttı. Bu gelişme, grubun bütçeli bir çalışma modeline geçmeyi planladıklarını belirterek LUNC zincirini terk etme söylentilerini çürütmesinden bir gün sonra geldi.

Kripto para piyasası FTX krizi ve sonrasında yaşanan domino etkisinin baskısı altında ayakta kalma mücadelesi verirken, yatırımcıların Terra Classic‘e yönelik ilgisi azalmıyor. Uzmanlara göre, LUNC topluluk odaklı bir altcoin projesi haline geldikten sonra tıpkı Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) gibi meme coin’lere benzer bir yapıya büründü.  Bu nedenle LUNC’un önümüzdeki günlerde sürpriz ralliler yapması şaşırtıcı olmayacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Balinaların Peşine Düştüğü O Altcoin İçin Çarpıcı Veri Akışı!
Balinaların Peşine Düştüğü O Altcoin İçin Çarpıcı Veri Akışı!
O Altcoin Son 175 Günün En İyi Seviyesinde! Yüzde 95!
O Altcoin Son 175 Günün En İyi Seviyesinde! Yüzde 95!
Bitcoin’de Müjdeyi Veren Analitik Şirketi Açıkladı: 3 Altcoin Patlamaya Hazır!
Bitcoin’de Müjdeyi Veren Analitik Şirketi Açıkladı: 3 Altcoin Patlamaya Hazır!
Binance CEO’su Zhao O Altcoin’ler İçin Noktayı Koydu: Normal Piyasa Hareketi!
Binance CEO’su Zhao O Altcoin’ler İçin Noktayı Koydu: Normal Piyasa Hareketi!
O Altcoin’de Artık Geri Sayım Başladı! 3, 2…
O Altcoin’de Artık Geri Sayım Başladı! 3, 2…
Dikkat! Uzmanlar DOGE Tahminini Açıkladı: Yıl Sonunda Bu Seviyeler Geliyor!
Dikkat! Uzmanlar DOGE Tahminini Açıkladı: Yıl Sonunda Bu Seviyeler Geliyor!
Yapay Zekadan SHIB’in Rakibi Meme Coin İçin Yıl Sonu Fiyat Tahmini! İşte Kritik Rapor!
Yapay Zekadan SHIB’in Rakibi Meme Coin İçin Yıl Sonu Fiyat Tahmini! İşte Kritik Rapor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022