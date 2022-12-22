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Kripto para piyasası 2023’e girmeye hazırlanırken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.

PricePredictions: SHIB, Yerinde Sayacak!

Bitcoin, makroekonomik şartlar ve sektör içindeki krizlerden ötürü büyük bir darbe alırken, meme coin’lerde zirvelerinden büyük oranda düştü. Önde gelen platformlardan PricePredictions‘daki makine öğrenimi algoritmaları Shiba Inu’nun 1 Ocak 2023’te 0,000008071 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Analitik platformu, hareketli ortalama (MA), hareketli ortalama yakınsama farklılığı (MACD), göreli güç endeksi (RSI) ve Bollinger Bantları (BB) gibi teknik göstergeleri dikkate alarak, SHIB fiyatında %2,62’lik bir düşüş öngörüyor. SHIB, an itibariyle 0,000008288 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ta 2022’de en çok takip edilen ilk üç kripto para biriminden biri olmayı başardı.

Listede Bitcoin (BTC) zirvede yer alırken, Ethereum’un (ETH) ise ikinci sırada yer aldı. SHIB, ayrıca yakım oranında, balina işlemlerinde ve yatırımcı sayısında istikrarlı bir büyüme kaydediyor. Kasım ayından bu yana yaklaşık 7.083 yeni yatırımcı SHIB kervanına katıldı. Etherscan verilerine göre SHIB’in toplam yatıırmcı sayısı 1.267.728. SHIB, haftalık grafiklerde %9,30 ve son bir ayda %4,37 oranında değer kaybetti. 4,55 milyar dolarlık piyasa değeriyle Shiba Inu Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK) ve Monero (XMR) gibi kripto para birimlerinin önünde 15 sırada yer alıyor.

Shiba Inu’nun Neye İhtiyacı Var?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli.

En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.