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Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, tarihi fraktal XRP fiyatının büyük oranda değer kazanabileceğine işaret ediyor.

XRP’de Golden Cross: 2021’de Yüzde 176 Arttı!

Analistler, XRP grafiğinde 15 aydır ilk kez ortaya çıkan “Golden Cross” modelinin bir boğa piyasası göstergesi olarak görüyorlar. Golden Cross, genellikle yakın gelecekte oluşması muhtemel boğa piyasasına işaret eder. Golden Cross; kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı kesmesini ifade eder. Bu terim, yatırımcılar için yükseliş sinyalidir. XRP’nin günlük hareketli ortalaması (MA) 50, 23 Ekim’de hareketli ortalama (MA) 200’ün üzerine çıkarak, Golden Cross oluşumunu teyit etti. XRP, son 24 saatte % 4 artışla an itibariyle 0,4618 dolardan işlem görüyor. Golden Cross, XRP’de birkaç kez göründü. Bu model en son 17 Temmuz 2021’de gerçekleşti, ardından XRP %176’lık bir ralli yaşadı. XRP, o dönemde 1,41 dolara ulaştı.

Golden Cross, daha önce de Bitcoin (BTC) ve diğer altcoin’ler de fiyat artışından önce belirdi. Analistler ve trader’lar genellikle bu modeli kesin bir yükselişin işareti olarak yorumlar. Sonuç olarak, XRP‘de satın alma baskısının ortaya çıkması sonucu, bu durum daha fazla fiyat artışına yol açabilir. Santiment verileri, XRP’nin zatenı birikim aşamasında olduğunu ortaya koyuyor. Analistlere göre, XRP’nin günlük grafiğinde Eylül ayındaki yükselişi kısıtlayan 0,558 dolar civarında bir engel görülebilir. Aralık 2021’den bu yana ivmenin kısıtlandığı 0,91 ila 1 dolar aralığı, boğalar için başka bir engel olabilir. XRP son zamanlarda SEC davasında gelen müjdeler sayesinde önemli oranda fiyat artışı kaydetti.

XRP, Yol Ayrımında!

Santiment verileri, XRP balinalarının alım yapmalarına rağmen, bu oranlarda düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. XRP’de geliştirme faaliyeti de düşüş eğilimi gösterdi. Bu metrik, 14 Eylül’den bu yana düşmeye devam ediyor. Geliştirme faaliyeti Temmuz ayından bu yana en düşük seviyelerinde.

Şimdilik, XRP fiyatı bir yol ayrımındayken, bireysel yatırımcıdan gelecek alımlar fiyat hareketini tekrar rayına sokabilir. Bununla birlikte, satış baskısı, XRP fiyatını 0,40 dolarlık desteğe geri çekebilir. Uzmanlara göre, SEC davasından çıkacak olumlu bir sonuç ve projenin küresel çapta giderek benimsenmesi XRP’yi yeni zirvelere taşıyabilir.