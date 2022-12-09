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Dikkat! Uzmanlardan DOGE Yatırımcılarına Kritik Uyarılar Geldi: Twitter Coin!

Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, Elon Musk ve yeni projelerine dair spekülasyonlar gündemde kalmaya devam ediyor. 
12:00
9 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, Elon Musk ve yeni projelerine dair spekülasyonlar gündemde kalmaya devam ediyor.

Twitter Coin, DOGE İçin Ne Anlama Geliyor?

Twitter’ın kripto paralar ile ödeme sistemi üzerinde çalıştığını öne süren raporlar, DOGE destekçilerini heyecanlandırdı, ancak önemli bir Dogecoin etkileyicisi, bu spekülasyonun tehlikeli olabileceğine inanıyor. Popüler bir DOGE etkileyicisi olan Mishaboar, Twitter ve kripto paralara dair bazı iddiaları açıklığa kavuşturmak için dün  Twitter’da açıklamalar yaptı. Önde gelen bir teknoloji blog yazarı olan Nima Owji, günler önce Twitter’ın ‘Twitter Coin’ üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Bu durum,  Dogecoin topluluğunu heyecanlandırdı. Bu iddialar, DOGE’un %7 oranında artış kaydetmesini sağladı. Ancak Mishaboar, piyasaya sürülebilecek Twitter Coin’in DOGE için hiçbir şey ifade etmediğine ve spekülasyonun tehlikeli olduğuna inanıyor. DOGE fenomeni, gerekçesini açıklayarak iki argüman ileri sürdü. Birincisi, Twitter’ın benimsenmesinin meme coin için harika olacağını kabul ederken, DOGE’un kullanım alanının  tek bir platformla sınırlı olmadığını vurguluyor. Influencer, “Dogecoin’in geleceği Twitter’a bağlı değil” dedi.

 

Mishaboar’a göre, Musk’tan gelen DOGE entegrasyonuna ilişkin önceki ipuçlarına rağmen, Twitter resmi bir duyuru yayınlayana kadar, bunların hepsi söylentiden ibaret. Bu arada sızıntı raporları yayınlayan Owji de benzer açıklamalar yaptı. Uzman, “Bu arada, asla Twitter Coin’in bir token olduğunu söylemedim,” diye tweet attı. Ayrıca “Bu proje hakkında yeterli bilgi yok.” dedi.  Owji, Twitter’ın bu özellik üzerinde çalışmayı yarın durdurma kararı alabileceğinin de altını çizdi. Ancak  Mishaboar’ın Twitter Coin  fiat ve DOGE ile satın alınabilecek bir token olabileceğini söyleyen bir kullanıcıyla aynı fikirde olduğunu belirtmekte fayda var.

Twitter Coin’in Amacı Ne?

Kullanıcılar Twitter Coin’in piyasaya sürülme nedeni hakkında farklı görüşler dile getirdiler. Örneğin, ürün tasarımcısı Chris Messina, bunun Apple’ın uygulama içi ödemelerdeki vergisinden kaçınma planı olduğunu ileri sürdü. Benzer şekilde, bir Bitcoin maksimalisti olan Wertheimer, Twitter Coin’in bir kripto para değil, ödemeler için bir uygulama içi para birimi olduğundan şüpheleniyor. Bu arada, bir Dogecoin Vakfı geliştiricisi olan inevitable360  tarafından vurgulandığı gibi, Owji tarafından paylaşılan kodun ve SVG’nin yeni olmayabileceğini belirtmekte fayda var.

Geliştirici, 2021’de DOGE Twitter ipucu botu üzerinde çalışırken aynı simgeyi gördüğünden emin olduğunu söylüyor. Elon Musk’ın DOGE desteği, token fiyatını artırmaya yardımcı olan etkisi ile DOGE topluluğu için paha biçilmez oldu. Yukarıda vurgulandığı gibi, Twitter patronu, Twitter’ı devraldığından beri birçok kez Dogecoin entegrasyonunu ima etti. Sonuç olarak, bir kullanıcının vurguladığı gibi, gerçekleşmemesi birçok kişi için hayal kırıklığı yaratacaktır.

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