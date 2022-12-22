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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler yatırımcıda heyecan yarattı.

LUNC, İvme Kazandı: Coinbase..!

Terra Classic topluluğu yol haritası doğrultusunda çarpıcı adımlar atarken, yakımlar da düzenli olarak devam ediyor. LUNC’un fiyatını artırmanın en etkin yollarından biri dolaşımdaki devasa arzı azaltmak. Ayrıca bu süreçte borsalar da kritik bir rol oynuyor. Coinbase’in toplu satın alma söylentileri LUNC fiyatına ivme kazandırdı. LUNC, günlük fiyat artışıyla ilk 50 token arasında öne çıkıyor. Dün piyasa yine sert bir satış baskısından sonra ivme kaybetmişti. Kasım ayında felaketi yaşayan Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, tekrar toparlanmaya çalışıyor.

Bu bağlamda, Terra Classic fiyatı, hem yakımlar hem de yoğun yatırımcı ilgisi nedeniyle yükselmeye devam ediyor. CoinMarketCap’e göre, LUNC fiyatı son 24 saatte %5,48 artışla an itibariyle 0,0001374 dolardan işlem görüyor. Bu, günlük en düşük seviye olan 0,0001271 dolar ile karşılaştırıldığında oldukça iyi bir artış. için, Bitcoin son 24 saatte %0.06 artarken, Ethereum (ETH) ise sadece %0,24 değer kazandı. LUNC işlem hacmi son 24 saatte %48,55 gibi şaşırtıcı bir artış gösterdi

İyimserlik, Devam Ediyor!

En son yakımların ardından, toplam yakılan token sayısı 36.227.954.281’e (36.2 milyar) ulaştı. Geçen Cuma, bir Terra doğrulayıcı, varlığın 0,01 dolara ulaşması için yakılması gereken token sayısı hakkında önemli bilgiler paylaştı. LUNC’un bu seviyeye ulaşması için 2 trilyon token’ın yakılması gerekiyor.Bugüne kadar LUNC’a yönelik yaptığı heyecan verici duyurular ila yatırımcının yakından takip ettiği Classy Crypto, LUNC fiyatının 0,001 dolara yükseleceğini tahmin etti. Classy Crypto, LUNC’nin bu fiyat seviyesine çıkmasının ne kadar süreceğini ise belirtmedi.

Influencer ayrıca takipçilerine, tahminin kişisel görüşü olduğu için tweet’in finansal tavsiye olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. Terra Classic topluluğunun nihai hedefi ise 1 dolar. Topluluk, bu hedefe ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Ancak Classy, LUNC’un 1 dolar 0,001 doları hedefleyeceğinin daha muhtemel olduğunu söylüyor. Bununla birlikte uzmanlara göre, LUNC’un 1 dolara giden yolculuğunda katkıda bulunabilecek 2 önemli faktör bulunuyor. Topluluk, LUNC’u yeniden diriltme çabalarında büyük yok kat etti. Eskiden LUNA olarak anılan LUNC, Terra ekosistemi çöktükten sonra ortaya çıktı. LUNA, Terra ekosisteminin düşüşünden önce 5 Nisan 2022’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 120 dolara yükselmişti.