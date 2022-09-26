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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, yeni projeler işe yaramayabilir.

% 1.2’lik Vergi/Yakma Uygulaması, Fiyasko Yarattı!

Terra Classic topluluğunda haftalarca süren beklenti ve heyecandan sonra, %1,2 vergi/yakım uygulaması nihayet geçen Çarşamba günü faaliyete geçti. Bununla birlikte, TerRarity.io’dan alınan verilere göre, vergi/yakım işleminin hayata geçmesinden bu yana, sistem tarafından yalnızca 1,46 milyar LUNC yakıldı. Verilere göre, topluluk yakım işlemlerini teşvik etmeye başladığından beri yatırımcılar tarafından toplamda 5,7 milyar LUNC yakıldı. Mevcut yakım oranı günlük 296.711.492 LUNC. Bu, toplam arzı 6.895 trilyon LUNC’e düşürüyor. Ayrıca, TerRarity.io verileri, bir yılda bu oranda yalnızca 113 milyar LUNC’nin yakılacak olacağını ortaya koyuyor. Topluluk arzı sonunda 10 milyar LUNC’ye düşürmeyi umut ediyor. Ancak, mevcut yakım oranı ile bu 1 trilyonluk hedeften çok uzak olduğunu gösteriyor.

Topluluk, zincir dışı işlemlerde vergi/yakım uygulamasını hayata geçimek için merkezi borsalara baskı yağmayaa ve görüşmeye devam ediyor. Topluluk, özellikle, en büyük LUNC günlük işlem hacimlerine ev sahipliği yapan dünyanın en büyük kripto borsası Binance’e odaklanılıyor. Sonuç olarak, topluluk tarafından yapılan çağrılara yanıt olarak Binance Chief Changpeng Zhao, CZ, 3 adımlı bir uygulama süreci ile bir katılım modeli önerdi. Yönetici, bazı borsadan gelen kararları adil bir uzlaşma olarak överken, bir topluluk doğrulayıcısı olan LUNC DAO gibi platformlar, Binance’ı da sürece katılmaya davet etti. LUNC topluluğu içinde CZ’nin önerisine yönelik bölünmüş durumda. Ancak tartışmasız gerçek şu ki, Binance tarafından yakımın desteklenmesi büyük önem teşkil ediyor. Çünkü, borsa dünyanın en büyüğü konumunda ve yakımlar LUNC için olmazsa olmaz bir faktör. Özellikle, Terra Rebels topluluğu, Binance katılım uygulamasına ilişkin bölünmüş görüşlere rağmen topluluğu sakin ve birlik içinde kalmaya çağırdı.

Terra CEO’suna Interpol Ayarı: LUNC, Değer Kaybetti!

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (Interpol) Terra kurucusu Do Kwon için Kırmızı Bülten yayınlamasından sonra, LUNC yüzde 20 değer kaybetti. Daha önce bildirildiği üzere, Güney Kore mahkemesi geçtiğimiz günlerde sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlayarak Kwon hakkında bir tutuklama emri çıkardı. 17 Eylül’de Singapur, Kwon’un artık ülkede olmadığını söyledi. Terra kurucu ortağının nerede olduğu kripto para topluluğu içinde önemli bir konu haline gelirken, Kwon kaçtığını reddetti.

Kwon, saklayacak bir şeyi olmadığında ısrar etti ve “herhangi bir devlet kurumu” ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi. Son olaylar, Kwon’un açıkça kaçtığını ve Interpol’ün yöneticiyi tutuklamak için çalıştığını gösteriyor. Luna 2.0 (LUNA) tokeninin fiyatı da son 24 saatte yaklaşık %16 düştü. Hem LUNC hem de LUNA, Eylül başında önemli fiyat artışları kaydetti, ancak ivmeleri hızla kayboldu. Kwon’un yasal sorunları, görünüşe göre iki tokeni de etkileyecek.