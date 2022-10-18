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Terra Classic (LUNC) topluluğu LUNC fiyatını yeni zirvelere taşımak için var gücüyle çabalarken, yeni teklif kabul edildi.

5234 Numaralı Teklifin Amacı Ne?

Terra Classic topluluğu, bir haftalık oylama ve tartışmaların ardından Pazartesi günü 5234 numaralı öneriyi kabul etti. Özellikle, Akujiro olarak bilinen bir topluluk üyesi olan teklif sahibi, dün bir tweet ile bu kritik gelişmeyi doğruladı. LUNC geliştiricisi Alex Forshaw, oylamanın nasıl gittiğine dair ayrıntılar vererek, teklifin ağın 85 doğrulayıcısından 58’inin olmamasına rağmen yaklaşık %83 topluluk katılımı çektiğini ortaya koyuyor. Özellikle, çekimser olmayanların yaklaşık %92’si öneriye oy verdi. 5234 numaralı teklif ile topluluk, %1.2’lik vergi/yakım parametresini %0.2’ye düşürmeyi ve elde edilen verginin %10’unun kalkınma faaliyetlerini finanse etmek için topluluk havuzuna aktarılması gerektiğini öneriyor.

LUNC’ yakımları hızla devam ederken, bu öneri zincir üstü hacimdeki düşüşü durdurmak ve gelişim faaliyetlerine ivme kazandırmak için önemli bir adım. Ne yazık ki, LUNC on-chain hacmi %1,2 vergi/yakım parametresinin kullanıma sunulmasından bu yana %90’ın üzerinde düşüş kaydetti. Yeni vergi/yakım parametresinin, 19 Ekim UTC saat 12:50 civarında tahmin edilen yeni dönemle birlikte hayata geçeceğini belirtmekte fayda var. Öneri başlangıçta toplulukta bunun için çok erken olduğunu düşünen bazılarının direnişiyle karşı karşıya kalırken, aynı zamanda etkili topluluk üyelerinden de destek aldı.

Teklif, Büyük Destek Gördü!

Örneğin, KuCoin, Edward Kim, Alex Forshaw, TerraCVita ve topluluk etkileyici Classy Crypto’dan onay aldı. Vergi/yakım parametresinin azaltılmasının borsaları daha fazla LUNC’u yakmaya teşvik edebileceğine dair umutların da olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle, Binance CEO’su Changpeng Zhao, yaptığı açıklamada ücretler ne kadar düşükse, yakımların o kadar büyük olduğunu söyledi. Önde gelen borsa şimdiye kadar %0,1 işlem ücretinden yaklaşık 11 milyar LUNC yaktı.

Bu, aynı dönemde %1.2 vergisinden elde edilen 6,5 milyardan daha fazla bir rakam. Dün bildirildiği üzere, LUNC çekirdek geliştiricisi Edward Kim, topluluğun topluluk havuzundaki fonları verimli bir şekilde tahsis etmek için bir hibe programı başlatmasını önerdi. Uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin yeni zirvelerine ulaşması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerkiyor.