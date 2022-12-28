Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.

Yakılan Toplam Token Sayısı: Kaç Yıl..!

Terra Classic yakım kampanyası hız kesmeden devam ederken, topluluk şu ana kadar 36.536.033.484 (36.5 milyar) token yakmayı başardı. Bu rakam, toplam 6.8 trilyon arzın %0.53’ünü, dolaşımdaki 5.9 trilyonluk arzının ise yaklaşık %0.61’ini temsil ediyor. Yakımlar, borsalar, doğrulayıcılar, topluluk üyeleri ve bazı fenomenler tarafından gerçekleştirildi. Yakılan 36,5 milyar LUNC’dan 24,98 milyarı normal işlemlerle yakılırken, 11,55 milyar token ise yakım/vergi mekanizması ile yakıldı. Zincir üstü analiz aracı TerRarity’den alınan verilere göre, şu anda günlük yakılan token sayısı ortalama 324,4 milyon seviyesinde bulunuyor. Bu oranda toplam arzın %3,9’nun yakılması, 2 yıl %9’unun yakılması ise 5 yıl sürecek. Yakım kampanyasının başlatılmasından bu yana, varlığın arzının önemli ölçüde azaltılmasını sağlamak için topluluk elinden geleni yapıyor. Binance, yakılan 20.1 milyar LUNC ile toplam yakımların %55’ini oluşturuyor. Topluluk, Binance’ın birkaç gün içinde Aralık ayı için bir sonraki aylık yakımını bekliyor.

Ayrıca, Allnodes, LUNCDAO, Happy Catty Crypto ve Luna Station 88 gibi önde gelen doğrulayıcılar da milyonlarca token yakarak bu süreçte büyük bir rol oynuyor. Luna Station 88 ve Happy Catty Crypto Pazar günü sırasıyla 9,8 milyon ve 5,4 milyon token yaktı. Bu arada, yakma vergisi yoluyla şu ana kadar yakılan 11,55 milyar token ile bazı topluluk üyeleri, yakım oranının mevcut %0,2 oranından bir kez daha %1,2’ye çıkarılması halinde fiyatın daha ffazla azla ivme kazanacağına dikkat çekerek memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Fenomen LuncTech, kısa süre önce bu noktaya dikkat çekti. Topluluk, zincir içi hacimde önemli bir düşüş fark ettikten sonra, Ekim ayında yakma vergisi oranını %1,2’den %0,2’ye düşürme önerisini kabul etmişti. Uzmanlara göre, LUNC fiyatı artmaya devam edebilir.

Yakımlar, İşe Yarıyor!

LUNC, son bir haftada %11 artış kaydederken, üç günlük istikrarlı kazanımlarını da sürdürdü. LUNC’un piyasa değeri 935.08 milyon dolara ulaşırken, LUNC son bir haftada 100 milyon dolarlık bir giriş kaydetti. Terra ekosisteminin çöküşünün ardından topluluk, bir dizi geliştirme faaliyetiyle LUNC ekosistemini yeniden canlandırmaya odaklanıyor. Bu süreçte özellikle LUNC yakım oranlarının artırılması, temel hedef oldu.

Aynı zamanda, Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon’un Sırbistan’da saklandığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından LUNC‘un değer kaybetmeye başladığı düşünülürse, ralli LUNC topluluğu içinde heyecan yarattı. LUNC fiyatı, çekirdek geliştiriciler Edward Kim ve Tobias Anderson’ın Terra Rebels gönüllü geliştirici grubundan ayrıldıklarını açıklamasının ardından da olumsuz tepki vermişti.