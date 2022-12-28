Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) En Önemli Veri Açıklandı! İşte Kısa Vadede Olacaklar!

Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) En Önemli Veri Açıklandı! İşte Kısa Vadede Olacaklar!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.
14:00
28 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.

Yakılan Toplam Token Sayısı: Kaç Yıl..!

Terra Classic yakım kampanyası hız kesmeden devam ederken,  topluluk şu ana kadar 36.536.033.484 (36.5 milyar) token yakmayı başardı. Bu rakam, toplam 6.8 trilyon arzın %0.53’ünü, dolaşımdaki 5.9 trilyonluk arzının ise yaklaşık %0.61’ini temsil ediyor. Yakımlar, borsalar, doğrulayıcılar, topluluk üyeleri ve bazı fenomenler tarafından gerçekleştirildi. Yakılan 36,5 milyar LUNC’dan 24,98 milyarı normal işlemlerle yakılırken, 11,55 milyar token ise yakım/vergi mekanizması ile yakıldı.  Zincir üstü analiz aracı TerRarity’den alınan verilere göre, şu anda günlük yakılan token sayısı ortalama 324,4 milyon  seviyesinde bulunuyor. Bu oranda toplam arzın %3,9’nun yakılması, 2 yıl  %9’unun yakılması ise  5 yıl sürecek. Yakım kampanyasının başlatılmasından bu yana, varlığın arzının önemli ölçüde azaltılmasını sağlamak için topluluk elinden geleni yapıyor. Binance, yakılan 20.1 milyar LUNC ile toplam yakımların %55’ini oluşturuyor. Topluluk, Binance’ın birkaç gün içinde Aralık ayı için bir sonraki aylık yakımını bekliyor.

Ayrıca, Allnodes, LUNCDAO, Happy Catty Crypto ve Luna Station 88 gibi önde gelen doğrulayıcılar da milyonlarca token yakarak bu süreçte büyük bir rol oynuyor. Luna Station 88 ve Happy Catty Crypto Pazar günü sırasıyla 9,8 milyon ve 5,4 milyon token yaktı. Bu arada, yakma vergisi yoluyla şu ana kadar yakılan 11,55 milyar token ile bazı topluluk üyeleri, yakım oranının mevcut %0,2 oranından bir kez daha %1,2’ye çıkarılması halinde fiyatın daha ffazla azla ivme kazanacağına dikkat çekerek memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Fenomen LuncTech, kısa süre önce bu noktaya dikkat çekti.  Topluluk, zincir içi hacimde önemli bir düşüş fark ettikten sonra, Ekim ayında yakma vergisi oranını %1,2’den %0,2’ye düşürme önerisini kabul etmişti. Uzmanlara göre, LUNC fiyatı artmaya devam edebilir.

Yakımlar, İşe Yarıyor!

LUNC, son bir haftada %11 artış kaydederken, üç günlük istikrarlı kazanımlarını da sürdürdü. LUNC’un piyasa değeri 935.08 milyon dolara ulaşırken, LUNC son bir haftada 100 milyon dolarlık bir giriş kaydetti. Terra ekosisteminin çöküşünün ardından topluluk, bir dizi geliştirme faaliyetiyle LUNC ekosistemini yeniden canlandırmaya odaklanıyor. Bu süreçte özellikle LUNC yakım oranlarının artırılması, temel hedef oldu.

 

Aynı zamanda, Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon’un Sırbistan’da saklandığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından LUNC‘un değer kaybetmeye başladığı düşünülürse, ralli LUNC topluluğu içinde heyecan yarattı. LUNC fiyatı, çekirdek geliştiriciler Edward Kim ve Tobias Anderson’ın Terra Rebels gönüllü geliştirici grubundan ayrıldıklarını açıklamasının ardından da olumsuz tepki vermişti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Bu Altcoin Yüzde 25 Oranında Çakılabilir! Metrikler Alarm Veriyor!
Bu Altcoin Yüzde 25 Oranında Çakılabilir! Metrikler Alarm Veriyor!
Binance Coin (BNB) İçin Yolun Sonunda Umut Var Mı? 2023 Yılı Nasıl Başlayabilir?
Binance Coin (BNB) İçin Yolun Sonunda Umut Var Mı? 2023 Yılı Nasıl Başlayabilir?
Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) 2023 Tahmini! Kan Kaybı Sürecek Mi?
Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) 2023 Tahmini! Kan Kaybı Sürecek Mi?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Terra Classic Luna Yorum: Fiyat Neden Düşüyor? 1 Ocak’ta Yatırımcıyı Ne Bekliyor?
Dikkat Gözler Bu Seviyelerde! BTC, DOT, MATIC ve LTC Yorum!
Dikkat Gözler Bu Seviyelerde! BTC, DOT, MATIC ve LTC Yorum!
Dogecoin Yatırımcıları Dikkat! Kırılım Kapıya Dayandı! Peki Fiyata Ne Olacak?
Dogecoin Yatırımcıları Dikkat! Kırılım Kapıya Dayandı! Peki Fiyata Ne Olacak?
Vakit Daraldı! Ethereum, XRP, AVAX ve Solana 2023 Yorumları!
Vakit Daraldı! Ethereum, XRP, AVAX ve Solana 2023 Yorumları!
Altcoin Tahminleri Korkunç! Bu 5 Doların Altına Düşecek! Peki Bitcoin Ne Olacak?
Altcoin Tahminleri Korkunç! Bu 5 Doların Altına Düşecek! Peki Bitcoin Ne Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022