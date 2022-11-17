Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Beklenen Gerçekleşti! Büyük Başarı! İşte Kritik Rapor!

Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Beklenen Gerçekleşti! Büyük Başarı! İşte Kritik Rapor!

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi doğrultusunda çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler heyecan yarattı.
11:00
17 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi doğrultusunda çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler heyecan yarattı.

İşlem Hacmi, Binance ve KuCoin’de Rekor Kırdı: Neden Önemli?

Güncel verilere göre, LUNC, Binance ve KuCoin’de en yüksek işlem hacmine sahip ilk 10 kripto para arasında yer almayı başardı.  LUNC, dünyanın en büyük borsası Binance’ta 24 saatlik en yüksek işlem hacmine sahip ilk 10 kripto para  arasında 6. sırada yer aldı. LUNC’un bu başarısı Binance kullanıcılarının 61.42 milyon dolar değerinde LUNC alım satımı yapmasından sonra geldi.. Binance verilerine göre LUNC, Polygon (MATIC) ve Dogecoin (DOGE) dahil olmak üzere önde gelen token’ları geride bırakmayı başardı. Benzer bir gelişmede LUNC, KuCoin’de de  24 saatlik işlem hacmi bakımından ilk 10 kripto para arasına da girdi. LUNC, KuCoin’de 24 saatlik 5,06 milyon dolarlık işlem hacmi kaydederek 10. sırada yer aldı. CoinMarketCap’teki verilere göre LUNC, son 24 saatte  %101 artışla 210,9 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Peki, bu neden önemli?

Topluluk, tüm LUNC on-chain işlemleri için %1,2’lik bir vergi/yakım uyguladıktan sonra LUNC hacminin büyük ölçüde düşmüştü. Bu uygılama, LUNC para yatırma ve çekme işlemleri için %1,2’lik bir kesinti nedeniyle  birçok trader’ı  uzak tutmuştu. LUNC’un düşük hacmi, borsanın LUNC spot ve marj ticaret çiftleri için işlem ücretlerini yakması yoluyla Binance tarafından haftalık olarak yakılan token sayısına yansıdı. Sonraki haftalarda yakılan LUNC sayısı önemli ölçüde azaldı.

Yeni Yakım Mekanizması, İşe Yarıyor!

Binance, ilk haftada  5,5 milyar LUNC yaktı. Borsa, ikinci haftada 2.9 milyar LUNC yakarken, üçüncü haftada 2.5 milyar, dördüncü haftada ise 1.3 milyar token yaktı. LUNC topluluğu, işlem hacmini yeniden artırmak için vergi/yakım mekanizmasını %0,2’ye değiştirmek zorunda kaldı.  %1,2’lik oran işlem hacmini olumsuz etkiledi.  Şimdiye kadar, LUNC hacmi yükselmeye devam ederken, yeni uygulama işe yarıyor. Eylül ayında LunarCrush LUNC’un en yüksek sosyal ve piyasa faaliyetlerine sahip kripto para olarak nitelendirdi.

Bağımsız geliştirme grubu TerraCVita’nın bugün bir tweet’te yaptığı güncellemeye göre, Terra Classic, çok yakında merkeziyetsiz borsa platformunu (DEX) hayata geçirecek. Son zamanlarda atılan somut adımlar ile gündemden düşmeyen grup, “Dex, diğer tüm harika projelerle birlikte yolda. Ön satış önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak.”  diye tweet attı. Peki DEX neden önemli? Uzmanlar ve TerraCVita, DEX sayesinde daha fazla token yakılacağını ve Terra Luna Classic arzının büyük ölçüde azaltılacağını belirtiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Son Dakika! Binance’tan Kritik Solana (SOL) Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!
Son Dakika! Binance’tan Kritik Solana (SOL) Duyurusu Geldi! İşte Ayrıntılar!
Bitcoin’i ve Diğerlerini Unutun! Sosyal Medya Devinde Bu Altcoin’e Büyük Yatırım Yapıldı!
Bitcoin’i ve Diğerlerini Unutun! Sosyal Medya Devinde Bu Altcoin’e Büyük Yatırım Yapıldı!
Popüler Altcoin Projesine Saatlerdir Erişim Sağlanamıyor! Açıklama Geldi!
Popüler Altcoin Projesine Saatlerdir Erişim Sağlanamıyor! Açıklama Geldi!
Bitcoin Dibe Bu Altcoin Zirveye Gidiyor! Kaosun Kazananına Dikkat!
Bitcoin Dibe Bu Altcoin Zirveye Gidiyor! Kaosun Kazananına Dikkat!
Popüler Altcoin’de “Kırılım” Hazırlığı! Bu Seviyelerden Birine Gidecek!
Popüler Altcoin’de “Kırılım” Hazırlığı! Bu Seviyelerden Birine Gidecek!
Sonunda! SHIB’den Gizemli Mesaj Geldi! Geri Sayım Başladı! Dönüm Noktası Olacak!
Sonunda! SHIB’den Gizemli Mesaj Geldi! Geri Sayım Başladı! Dönüm Noktası Olacak!
Analist Müjdeyi Verdi! Son Gülen DOGE ve Bu 2 Altcoin Olacak! İnanılmaz Yatırım Fırsatı!
Analist Müjdeyi Verdi! Son Gülen DOGE ve Bu 2 Altcoin Olacak! İnanılmaz Yatırım Fırsatı!
Binance Orası İçin Harekete Geçti, Bu Altcoin Uçtu!
Binance Orası İçin Harekete Geçti, Bu Altcoin Uçtu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022