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Terra Classic (LUNC) yeniden diriliş projesi doğrultusunda çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler heyecan yarattı.

İşlem Hacmi, Binance ve KuCoin’de Rekor Kırdı: Neden Önemli?

Güncel verilere göre, LUNC, Binance ve KuCoin’de en yüksek işlem hacmine sahip ilk 10 kripto para arasında yer almayı başardı. LUNC, dünyanın en büyük borsası Binance’ta 24 saatlik en yüksek işlem hacmine sahip ilk 10 kripto para arasında 6. sırada yer aldı. LUNC’un bu başarısı Binance kullanıcılarının 61.42 milyon dolar değerinde LUNC alım satımı yapmasından sonra geldi.. Binance verilerine göre LUNC, Polygon (MATIC) ve Dogecoin (DOGE) dahil olmak üzere önde gelen token’ları geride bırakmayı başardı. Benzer bir gelişmede LUNC, KuCoin’de de 24 saatlik işlem hacmi bakımından ilk 10 kripto para arasına da girdi. LUNC, KuCoin’de 24 saatlik 5,06 milyon dolarlık işlem hacmi kaydederek 10. sırada yer aldı. CoinMarketCap’teki verilere göre LUNC, son 24 saatte %101 artışla 210,9 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Peki, bu neden önemli?

Topluluk, tüm LUNC on-chain işlemleri için %1,2’lik bir vergi/yakım uyguladıktan sonra LUNC hacminin büyük ölçüde düşmüştü. Bu uygılama, LUNC para yatırma ve çekme işlemleri için %1,2’lik bir kesinti nedeniyle birçok trader’ı uzak tutmuştu. LUNC’un düşük hacmi, borsanın LUNC spot ve marj ticaret çiftleri için işlem ücretlerini yakması yoluyla Binance tarafından haftalık olarak yakılan token sayısına yansıdı. Sonraki haftalarda yakılan LUNC sayısı önemli ölçüde azaldı.

Yeni Yakım Mekanizması, İşe Yarıyor!

Binance, ilk haftada 5,5 milyar LUNC yaktı. Borsa, ikinci haftada 2.9 milyar LUNC yakarken, üçüncü haftada 2.5 milyar, dördüncü haftada ise 1.3 milyar token yaktı. LUNC topluluğu, işlem hacmini yeniden artırmak için vergi/yakım mekanizmasını %0,2’ye değiştirmek zorunda kaldı. %1,2’lik oran işlem hacmini olumsuz etkiledi. Şimdiye kadar, LUNC hacmi yükselmeye devam ederken, yeni uygulama işe yarıyor. Eylül ayında LunarCrush LUNC’un en yüksek sosyal ve piyasa faaliyetlerine sahip kripto para olarak nitelendirdi.

Bağımsız geliştirme grubu TerraCVita’nın bugün bir tweet’te yaptığı güncellemeye göre, Terra Classic, çok yakında merkeziyetsiz borsa platformunu (DEX) hayata geçirecek. Son zamanlarda atılan somut adımlar ile gündemden düşmeyen grup, “Dex, diğer tüm harika projelerle birlikte yolda. Ön satış önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak.” diye tweet attı. Peki DEX neden önemli? Uzmanlar ve TerraCVita, DEX sayesinde daha fazla token yakılacağını ve Terra Luna Classic arzının büyük ölçüde azaltılacağını belirtiyor.