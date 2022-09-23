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Dikkat! Terra Classic Topluluğundan Yeni Proje: Analistler Şiddetle Tavsiye Ediyor!

 Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, yeni projeler heyecan yaratıyor.
13:30
23 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş sloganı altında çarpıcı adımlar atmaya devam ederken, yeni projeler heyecan yaratıyor.

Baby Luna Classic (BLUNC), Sürpriz Yapabilir!

LUNA krizinin yankıları hala devam ederken, Terra ekosistemindeki token’lar ilginç bir şekilde büyük ilgi görüyor.  Baby Luna Classic (BLUNC)  lansmanı yapılan en son projeler arasında yer alıyor. Gelecek vaat eden bir Binance Samart Chain projesi olan Baby Luna Classic, BSC ekosisteminde şimdiden ilgi görmeye başladı. Yatırım ve danışma şirketi Invezz analizlerinden Charles Thuo, yeni meme coine’e dair önemli açıklamalarda bulundu.  Uzman, Baby Luna Classic projesin tıpki diğer Terra tokenleri gibi şaşırtıcı hamleler yapabileceğine inanıyor. Bu nedenle, erken aşamada yatırım yapmanın faydalı olabileceğini iddia ediyor. Baby Luna Classic, BSC tabanlı üzerine kurulmuş bir kripto para birimi. Eylül 2022’de piyasaya sürüldü.

Proje, kullanım alanı, eğlence ve pasif gelir gibi çeşitfi fırstarı içeren yeni bir oluşum. Topluluk, pasif gelir ve ödül token’larının bir kural olacağı devasa bir DeFi ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Baby Luna Classic topluluğunun, BLUNC olarak belirtilen yerel bir token’ı var. BLUNC sahipleri, her işlemden sonra %5 Luna Classic (LUNC)  ile ödüllendirilir. Baby Luna Classic projesi, Luna Classic’i yakım sürecinde sahiplerini ödüllendiriyor. Gelecekte, BLUNC token sahipleri de NFT’leri basabilecekler. Analiste göre, yeni bir kripto para projesine yatırım yapmak istiyorsanız Baby Luna Classic iyi bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, kripto para piyasası son derece volatil ve özellikle henüz kanıtlanmamış yeni projeler için risk teşkil edebilir. Yeni bir proje olması nedeniyle token hakkında herhangi bir tarihsel veri bulunmadığından şu anda kesin bir BLUNC fiyat tahmini sağlamak zor. Bununla birlikte, BLUNC‘ın topluluk desteği ve projeler sayesinde kısa sürede ivme kazanması bekleniyor.

Terra Classsic (LUNC), Hedefe Odaklandı!

Terra Classic topluluğu, çalışmalarına ara vermiyor. Vergi/yakım uygulamasını destekleyen  kripto para  borsaları arasında Binance, KuCoin, Kraken, Huobi, Gate.io, MEXC Global CoinInn, BTCEX ve LBank yer alıyor. Son zamanlarda Binance, yönetimin daha sonra zincir dışı faaliyetler için %1,2 vergi/yakım uygulanmasına karar vereceğini duyurdu. Şu anda borsa, zincir üstü faaliyetlerde Terra Classic (LUNC) için bu uygulamayı destekleyecek. %1,2 verrgı/yakım uygulaması, 21 Eylül’de başarıyla hayata geçti.

Ancak, teklif yayınlandıktan sonra LUNC fiyatı yaklaşık %6 düştü. Altcoin, an itibariyle 0,0028 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, topluluk şimdiye kadar yaklaşık 4,1 milyon LUNC yaktı ve 632,49 milyar tokeni stake etti. Bu arada, vergi/yakım uygulaması birçok borsada devam ederken topluluk 0,0005 dolarlık hedef fiyatı tekrar yakalamaya çalışıyor.

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