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Dikkat! Tarih Tekerrür Ederse Ethereum Psikolojik Seviyeyi Aşabilir!

Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum'da (ETH) yükseliş görünümü psikolojik seviyeyi aşacak mı? Kripto paralarda artış devam edecek mi?
18:45
11 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

TÜFE verilerinin yayımlanmasının ardından kripto para birimlerinin çoğunda kısa vadeli ralli yaşandı. Ethereum’un (ETH) 1.900 dolar eşiğini aşması, Bitcoin’in 25.000 doları ve toplam pazarı hedef almasıyla son birkaç hafta içinde kripto para piyasası rallisi için en güçlü etkenlerden biri oldu.

Ethereum Fiyat Tahmini

Ethereum için 2.000 dolar yatırımcılar için muazzam bir psikolojik seviye olmasına rağmen fiyat seviyesi 200 günlük üstel hareketli ortalamanın güçlü teknik direnci ile ilişkili olduğundan, lider akıllı sözleşme platformunun asıl hedefi 2.100 dolar seviyesi olabilir. Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum aktif olarak 1.717 dolara düştükten sonra 2.200 dolarlık fiyat seviyesinin üzerine çıkmaya çalıştığı için, yukarıda belirtilen fiyat seviyesi kripto para birimi için son kırılma noktasıydı.

Neyse ki kripto para biriminin yaklaşan yükseltmesi, birkaç gün içinde fiyatı 1.900 doların üzerine çıkarak piyasadaki en büyük ikinci kripto para biriminin yükselişini hızlandırdı. Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin ile karşılaştırıldığında, Ethereum son birkaç hafta içinde %140 oranından fazla fiyat artışı gösterdi.

Yükseliş Geçici Olabilir!

Bununla birlikte toplam piyasa değeri 1,2 trilyon doları hedefliyor. TÜFE verilerinin yayımlanmasıyla birlikte, kripto para piyasası 1,2 trilyon dolarlık bir piyasa değerinde şekillendi ve Bitcoin fiyatı 25.000 dolara ulaştı. Ne yazık ki, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki ticaret hacmi profili, kısa ve orta vadeli bir tersine dönüşe yol açabilecek bir azalma eğilimi gösteriyor. Makro ve teknik sinyallerin eksikliği göz önüne alındığında, TÜFE verileri uzun vadeli bir piyasa yükselişi için yeterli olmayabilir, bu da şu anda gördüğümüz büyümenin tamamen spekülatif olduğu anlamına geliyor.

Aylık çekirdek enflasyonun momentumunu karşılaştırırsak, enflasyondaki son düşüşün uzun vadede yön değiştirmediği belirtildi. Bazı analistlerin açıkladığı gibi, enflasyon rakamlarında beklenmedik şekilde bir düşüş görmemizin ana nedenlerinden biri, enerji fiyatlarının Şubat ayı seviyelerine geri dönmesi, hizmet ve barınma fiyatlarının ise yükselmeye devam etmesi gösterilebilir. Ancak son raporun etrafındaki tartışmalara rağmen, piyasa hala altcoinlerin çoğunluğunda %20 oranına kadar değer kazanarak sürekli olarak yükseliyor.

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