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Bitcoin (BTC) uzun zamandır yerinde sayarken, kıdemli bir analist kısa vadede fiyat artışı beklediği altcoin’i açıkladı.

Litecoin, İvme Kazanacak!

Popüler analist Michaël van de Poppe, Litecoin‘in (LTC) devasa bir ralli için hazırlandığını iddia ediyor. Stratejist, 164.000 YouTube abonesine, Litecoin’de meydana gelen son düzeltmeye rağmen haftalık zaman diliminde hala yükseliş eğiliminde olduğuna inandığını söylüyor. Analiste göre, LTC’deki düzeltme geçici bir süreçti. Litecoin, hala yükseliş trendinde. Litecoin’de teknik veriler ve temeller de hala sağlam görünüyor. İzlemesi gereken kritik seviyeler var ve 63 dolardaki destek seviyesi kesinlikle takip edilmesi gereken bir nokta. Uzmana göre, LTC bu seviyeyi tutarsa ufukta 80 dolar olabilir. Litecoin, Aralık’taki en yüksek seviyesi olan 84.73 dolardan %23’ün üzerinde düştü. LTC, an itibariyle 64.75 dolardan işlem görüyor.

Van de Poppe’ye göre, LTC‘nin son fiyat hareketi, 2018’in sonunda dibe vurduğu dönemdeki piyasa yapısını yansıtıyor. Kripto stratejisti, o yılın Aralık ayında Litecoin’in büyük bir ralliye başlamadan önce %28’lik bir düşüşe tanık olduğunu vurguluyor. Van de Poppe, Litecoin’in de benzer bir durumda olabileceğini ve düzeltme bittiğinde LTC’nin yükselişine devam edebileceğini söylüyor. Ayrıca mevcut durum 2019’daki fiyat hareketinde de benziyor.

Neden Litecoin?

Litecoin, 2011 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana on yılı aşkın bir süredir dünyanın en popüler kripto paralarından biri olmaya devam ediyor. Litecoin, son 30 gün içinde %25 artış kaydetti. Bu rallinin başlıca nedeni yaklaşan halving etkinliği. Halving, zamanla arz büyüme oranını düşürür ve token’ın arzını daha kıt hale getirir. Bu faktörlerin kombinasyonu tarihsel olarak token fiyatı için iyi bir gelişme olmuştur. Litecoin her dört yılda bir öngörülebilir bir model izledi ve halving öncesinde yükselme eğiliminde oldu.

Örneğin, 2015’deki halving’den önce, Litecoin’in fiyatı Kasım 2014’ün başındaki 3,62 dolardan Temmuz 2015’te 5,05 dolara yükseldi. Bu model 2015 ve 2019’da gözlemlendiğinden, yatırımcıların bu döngünün 2023’te tekrarlanacağını düşünmeleri şaşırtıcı değil. Ağustos 2023’te gerçekleşmesi planlanan bir sonraki halving ile LTC yeni zirvelere çıkabilir. Bu nedene son günlerde John Bollinger birçok analist Litecoin’in yeni zirvelere çıkabileceğini vurguluyor.