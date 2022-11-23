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Dikkat! SHIB’in Başına Talih Kuşu Kondu! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!

Shiba Inu (SHB) son dönemde yakımlar, yeni ortaklıklar ve projeler ile ivme kazanmaya çalışırken, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. 
11:30
23 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHB) son dönemde yakımlar, yeni ortaklıklar ve projeler ile ivme kazanmaya çalışırken, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu’undan SHIB’e Davet: Metaverse

Şaka olarak başlayan meme coin’ler artık kurumların da ilgisini çekiyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Shiba Inu ekibini küresel metaverse politikasını şekillendirmeye yardım etmeye davet etti. Shiba Inu proje lideri Shytoshi Kusama,  bir Twitter ileti dizisinde, Shiba Inu geliştirme ekibinin metaverse evreninde kurumun global politikalarını tartışmak ve şekillendirmeye yardımcı olmak için Dünya Ekonomik Forumu’na davet edildiğini açıkladı.

Kusama bu davetin önemine dikkat çekerken, Meta gibi büyük teknoloji devleri ve The Sandbox ve Decentraland gibi metaverse liderleriyle aynı masaya oturacaklarını söylüyor. Ancak geliştirici, bu önemli panele katılıp katılmama kararını topluluğa bıraktı. Kusama, 861 bin Twitter takipçisinin ve Shiba Inu topluluğunun görüşlerini almak için bir Twitter’da bir anket düzenledi. Shiba Inu geliştiricisi, görüşünü açıkça ifade etmekten kaçınırken, endişelere yanıt olarak bunun Shibarium projesi üzerinde çalışmalarını engellemeyeceğini söyledi. Bunun yerine, her iki projenin de  “birlikte çalıştığına” inanıyor. Birçok kullanıcı, hem prestij hem de popülarite açısından SHIB‘in bu projeye katılmasını tavsiye etti.

SHIB Topluluğunda Büyük Heyecan!

Topluluğun %63’ü Dünya Ekonomik Formu ile ile metaverse politikaları üzerinde çalışmak lehine oy kullandı. Anket şimdiye kadar 16.000’den fazla oy aldı ve bitmesine 13 saatten fazla kaldı. WEF’ten gelen davet, Shiba Inu topluluğunda hem şaşkınlık hem de heyecan yarattı.  Daha önce bildirildiği üzere, Shiba Inu geliştiricileri ilk olarak Ocak ayında Metaverse projesi başlatma planlarını açıkladılar. Ardından, Şubat ayında ekip, metaverse‘de bir arazi müzayedesi gerçekleştirdi.

SHIB, o zamandan beri, metaverse teklifini desteklemek için eğlence dünyasından ve büyük teknolojiden gelen önemli isimleleri işe aldı. Ayrıca popüler görselleştirme ve sanal gerçeklik şirketi The Third Floor (TTF) ile ortaklık kurdu. SHIB ekibi, son haftalarda TTF ile birlikte, kendi metaverse evrenini oluşturacak farklı manzaraların heyecan verici konsept görsellerini yayınladı. Shibarium’un SHIB ekosistemine daha fazla işlevsellik ve yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

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