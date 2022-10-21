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Kripto kışı hız kemeden devam ederken, Shiba Inu’ya (SHIB) yönelik ilgi kartopu etkisi ile katmerlenerek büyüyor.

Amazon, Netflix ve UNESCO!

Shiba Inu sahipleri artık Amazon’da alışveriş yapabilir ve FCFPay Visa Card aracılığıyla SHIB token’larını kulalanarak (SHIB, BONE ve LEASH) Netflix’te abonelik ücretini ödeyebilirler. Kanada merkezli kripto ödeme ağ platformu FCFPay, geçtiğimiz günlerde FCFPay Crypto Card kullanıcılarının artık Amazon’da alışveriş yapabileceğini ve Netflix’te abonelik ücreti ödeyebileceğini bildirdi. FCFPay bu yıl Temmuz ayında SHIB token’ları (SHIB, BONE ve LEASH) için destek eklemişti. Platformdaki listeleme, 195 ülkede 5 milyondan fazla çevrimiçi mağazanın Shiba Inu token’larını da ödeme yöntemi olarak kabul etmesini sağladı. Shiba Inu’nun ana akım benimsemesi günden güne büyüyor.

Ayrıca Afrika’nın en eski Ulusal Parkı ve UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Virunga Ulusal Parkı, Shiba Inu (SHIB) dahil olmak üzere The Giving Block aracılığıyla 100’den fazla kripto para biriminde bağış kabul ediyor. Bundan önce, Almanya merkezli kurumsal uygulama Yazılım Şirketi SAP SE (NYSE: SAP), çalışanlarının maaşlarının bir kısmını SHIB olarak almalarını sağlamak için BitPay ile ortaklık kurmuştu.

SHIB, Devasa İsviçre Borasında Listelendi!

Shiba Inu, sert ayı piyasasının etkilerine rağmen büyük oranda ana akımın dikkatini çekiyor. SHIB, kripto piyasasının geri kalanıyla birlikte büyük darbe aldı, ancak bu ne büyümesini ne de benimseme oranını engellemedi. Önde gelen İsviçre kripto para platformu Swissborg, Çarşamba günü resmi Twitter hesabı aracılığıyla SHIB’i listeleyeceğini duyurdu. Geniş kullanıcı tabanı için hibrit bir kripto para hizmeti işleten platform, SHIB’i listeleme kararının büyüyen topluluğu tarafından teşvik edildiğini ortaya koydu. Platform, SHIB için büyük talepler olduğu görülüyor.

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.