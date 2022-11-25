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Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, Shiba Inu (SHIB) yakımlar, ortaklıklar ve yeni projeler ile heyecan yaratmaya devam ediyor.

American Air ve Air Canada, SHIB Kabul Edecek!

Önde gelen ödeme sistemlerinden FCF Pay geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük havayolu şirketi American Air ve Air Canada’nın FCF Pay ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu ortaklık sayesinde, FCF Pay kartı sahipleri American Air ve Air Canada’dan uçak bileti alabilecekler. FCF Pay, platformunda toplamda 20’den faza kripto para birimine destek veriyor. SHIB de artan popülaritesi sayesinde bu kripto paralardan bir tanesi. Bunun dışında Shiba Inu sahipleri, Netflix’te abonelik içinde ödeme yapabilirler. SHIB sahipleri ayrıca FCFPay Visa Card aracılığıyla token’larını kullanarak Amazon’da alışveriş de yapabilir. FCF Pay, kullanıcılarının kartlarını ABD ve Kanada’da Apple/Google Pay ile bağlamasına ve kripto paralarını yerel para birimine dönüştürmesine de olanak tanır. Daha önce FCF kartları, kullanıcıların yalnızca 20 stabilcoin ile çevrimiçi satın alımlar yapmalarına izin veriyordu. FCF Pay, 22 Ekim 2022’de kartları için Shiba Inu’yu kabul etmeye başladı.

Shiba Inu, ayı piyasasında bile büyük ilgi görmeye devam ediyor. Japonya’nın ilk büyük kripto para borsası borsası BitPoint, Shiba Inu’yu 30 Kasım’da SHIB’i listeleyeceğini duyurdu. Kripto para dostu seyahat sitesi Travala.com, Shiba Inu ile işbirliği yaparak 3 milyondan fazla otel, uçuş ve diğer Travala.com hizmetlerinde rezervasyon yapmak için SHIB kabul edeceğini açıkladı. Öte yandan, Shiba Inu’nun lider geliştiricisi Shytoshi Kusama, Dünya Ekonomik Forumu’nun Shiba Inu’yu küresel metaverse politikasını şekillendirmeye davet ettiğini teyit etti. Dünyanın ilk Toplumsal Yatırım Aracı (CIV) olan Civilization, üç Shiba Inu ekosisteminin 3 token’ı SHIB, BONE ve LEASH için DAO havuzları başlatma planlarını duyurdu.

Shiba Inu’nun Neye İhtiyacı Var?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.