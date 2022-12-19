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Shiba Inu (SHIB) bu sene bekleneni veremezken, ortaklıklar, yeni projeler ve yakımlar yatırımcının umudu olmaya devam ediyor.

Gizemli Paylaşım: Geri Sayım Sayacı!

Shiba Inu, Twitter hesabında gizemli bir ‘geri sayım’ paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Ekip, Shiba Inu temalı bir arka planda geri sayım sayacı yayımladı. Uzmanlar, bunun katman-2 ölçekleme çözümü Shibarium’un yakında piyasaya sürülmesinden önceki zamana işaret eden gösterge olabileceğini iddia etti. 5 milyar dolarlık piyasa değeri ile Shiba Inu, 2023 için kolları sıvadı. SHIB hayranları bunun, katman-2 ölçekleme çözümü Shibarium’un lansmanından önce bir teaser olabileceğini düşünüyor. SHIB ekosistem geliştiricileri, Nisan 2022’de ölçeklendirme projesi üzerinde çalışmaya başlamıştı. SHIB şu anda Ethereum blok zincirinde çalışıyor. ETH ağı güvenli ve ölçeklenebilir kabul edilse de işlem ücretleri yüksek kalmaya devam ediyor.

Ethereum, İş Kanıtı’ndan (PoW) Hisse Kanıtı’na (PoS) Merge ile başarılı bir şekilde geçti. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen Shiba Inu gibi projeler daha yüksek ölçeklenebilirliğe ihtiyaç duyar ve bu noktada Shibarium devreye girecek. Shibarium’un amacı, zincirdeki ağ tıkanıklığını hafifletmek. Katman-2 çözümü, işlemleri yapmak ve iş yükünü paylaşmak için mevcut Ethereum temel zinciriyle birlikte çalışacak. SHIB topluluğu, uzun süredir katman-2 ölçeklendirme çözümünü bekliyor. Bu nedenle Shibarium’un piyasaya sürülmesi, SHIB’nin kullanım alanını ve işlevini artıracak.

Shibarium: SHIB, Şaha Kalkabilir!

Shiba Inu fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00008616 dolardan neredeyse %90 uzakta, ancak SHIB’nin ölçeklendirme çözümünün piyasaya sürülmesi meem coin’e destek verebilir ve büyük bir ralliyi tetikleyebilir. SHIB fiyatı tüm yıl boyunca azalan bir kanalda kaldı. Şu anda kanalın tepesine doğru baskı yapıyor ve tekrar dışarı çıkmaya çalışıyor. Üst kanal çizgisinin üzerinde bir kapanış, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcına işaret edebilir.

Shibarium’un lansmanı, SHIB fiyatı için bir büyük bir katalizör olarak hareket edebilir ve alçalan kanaldan bir kırılmaya yol açabilir. FXSteeet analistlerine göre, SHIB fiyatı, 0,00000854 dolardan 0,00008860 dolara çıkabilecek %95’lik bir ralli potansiyeline sahip. Piyasada art_xb olarak bilinen analist bu kritik gelişme sayesinde SHIB’in büyük oranda değer kazanabileceğini iddia etti.