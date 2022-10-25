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Shiba Inu (SHIB) eski parlak günlerine dönmek için çabalarken, güncel veriler fiyat artışı için gerekli olan faktörleri ortaya koyuyor.

Yakım Oranı ve Volatilite!

Shibburn’den alınan verilere göre, 25 Ekim’de Shiba Inu’nun yakım oranı yaklaşık % 1800 gibi devasa bir artış gösterdi. SHIB fiyatının 0.0000100 dolar seviyesine yakın dar bir aralıkta hareket etmesine rağmen, volatilite ve diğer metrikler olumlu sinyaller veriyor. SHIB’de volatilite tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, SHIB fiyatında artışa yol açabilir. Son 24 saat içinde 23 milyon token yakıldı. Son yakım, yakılan toplam SHIB sayısını 410 trilyona çıkardı. Yakımlar, arzı azaltarak fiyat ve talebi artırmayı amaçlarken, şimdiye kadar bu konuda başarı elde edilemedi. CoinMarketCap’ten elde edilen veriler, SHIB‘in 24 saatlik işlem hacminin %8,23 düşüşle 111 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Ancak satış baskısına ve yatay yöndeki fiyat hareketine rağmen, analistler bu durumun değişebileceğine işaret ediyor.

SHIB fiyatı, 2022’nin 2. ve 3. çeyreğinde çok önemli bir destek/direnç görevi gören 0.000010 dolar seviyesine yakın işlem görüyor. Günlük RSI aşırı satım bölgesine doğru daha fazla eğildi ve işlem hacimleri düşük seviyelerde kaldığından satıcıların piyasaya hakim olduğunu gösterdi. An itibariyle SHIB fiyatı temel destek seviyesinin altına düştü ve 0.000009986 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, SHIB’nin volatilitesi, grafiklerde %35 ile tüm zamanların en düşük seviyesine yakın durumda. Bu kadar düşük seviyelerdeki volatilite ile Shiba Inu fiyatı, sıkışıp kaldığı konsolidasyondan potansiyel olarak çıkabilir.

Kritik Seviyeler, Balinalar ve Ralli..!

Analitik şirketi IntoTheBlock’un verileri, SHIB için bir sonraki kritik seviyenin, yaklaşık 9.200 adres tarafından 4.67 trilyon SHIB’in tutulduğu 0.000010 dolar olduğunu gösteriyor. SHIB bu seviyenin altına düşerse, 0.0000090 doların altına çakılabilir. Ancak bu seviyenin tutulması durumunda, SHIB fiyatı potansiyel olarak 0.0000110 dolara doğru tırmanabilir. Whalestats verilerine göre, Ethereum (ETH) balinaları, SHIB almaya devam ediyor. SHIB, ETH balinalarının listesinde hala üst sıralarda yer alıyor:

ETH balinaları SHIB fiyatını destekle de, bireysel yatırımcı desteği v hacimdeki artış, Shiba Inu’nun artması için kritik rol oynayacak. Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor. Önde gelen analistler, SHIB‘in meme coin imajından kurtulma yolunda büyük yol kat ettiğini ileri sürüyor.