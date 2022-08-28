Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Dikkat! Shiba Inu’nun Kaderini Değiştirecek Tarih Belli Oldu!

Dikkat! Shiba Inu’nun Kaderini Değiştirecek Tarih Belli Oldu!

Shiba Inu (SHIB) meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, yeni projeleri, ortaklıkları ve yüksek yakım oranları ile gündemde kalmayı başarıyor.
13:15
28 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, yeni projeleri, ortaklıkları ve yüksek yakım oranları ile gündemde kalmayı başarıyor.

Shiba Eternity Yolda: Eylül!

 Shiba Inu topluluğu, uzun zamandır Shiba Eternity adlı oyununun piyasaya sürülmesini bekliyor. Deneyimli oyun geliştiricisi William Volk, geçen hafta Almanya’da düzenlenen ve dünyanın en büyük video oyunu konferansı olan 2022 Gamescom etkinliğine katılmıştı. Fuarda çarpıcı açıklamalarda bulunan Volk, SHIB severleri heyecanlandıracak bir müjde verdi. Volk, Shiba Eternity’nin Eylül’de  küresel çapta piyasaya sürülebileceğini kaydetti. Volk, etkinlik sırasında her şeyin planlandığı gibi gittiğini ve çok büyür aksilik olmazsa, Eylül ayında oyunun toplulukla buluşacağını vurguladı.  Geliştirici, tam sürümden önce sadece büyük bir testin kaldığını teyit etti. Shiba Eternity’nin danışmanı olarak atanan Volk’a göre, Shiba Eternity halka sunulmadan önce, oyunda teknik aksaklıklar olmadığından emin olmak için bir takım testler yapılacak. Volk, şu açıklamayı yaptı:

 Dünya çapındaki lansmanı yapmadan önce, tamamen sistemin test edildiğinden emin olacağız. Araştırma ve geliştireme odaklı bir sürecin ardından, her şeyin kusursuz olmasını istiyoruz.

Shiba Eternity’nin beklenen lansman tarihi, Shiba Inu‘nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama tarafından daha önce tahmini olarak açıklanmıştı. Shiba Inu ekibi, Vietnam’daki ilk test denemesinde için Shiba Eternity’yi piyasaya sürmüştü. Oyun, lansmanından bu yana binden fazla indirildi ve ülkede büyük ilgi gördü. Shiba Eternity danışmanı, testin nispeten iyi bir performans sergilediğini ifade etti. O sırada Volk, halka açıldıktan sonra ortaya çıkabilecek talepleri karşılamak için Shiba Eternity sunucusunu 50 kat artırma gereğini vurgulamıştı.

İşte Oyuna Dair İlginç Detaylar: 100 Kat!

 Gamescom etkinliği sırasında Volk, ekibin oyunun sunucusunu 100 kat artırması gerektiğini açıkladı. Volk, Shiba Eternity’nin çıkış tarihinin yanı sıra oyunla ilgili ilginç detayları da paylaştı. Volk, SHIB‘in yanı sıra Shiba Eternity’nin en iyi kart oyunu olarak tanımladığı Hearthstone’dan da ilham aldığını belirtti. Geliştirme ekibinin oyunda kullanılan 10.000 Shiboshi karakterinin ötesine geçmek istediğini de sözlerine ekledi.

Volk’a göre, bunu 3D olarak yapmak ve diğer cihazlarda olduğu kadar mobilde de işlevsel olmak önemli. Kartların ekosisteme ve Shiba dünyasının mitolojisine uyum sağlaması için büyük çaba sarfedildi. Uzmanalra göre, SHIB fiyatı proje ve müjdelerden olumlu yönde etkileniyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
İlgili Yazılar
130 Dolar Hedefleyen Popüler Altcoin! Bu Sefer Başaracak Mı?
130 Dolar Hedefleyen Popüler Altcoin! Bu Sefer Başaracak Mı?
Listelenmesinin Ardından Devasa Yatırım Alan Üç Kripto Para Projesi!
Listelenmesinin Ardından Devasa Yatırım Alan Üç Kripto Para Projesi!
Bu Altcoinde Devasa Bir İşlem Daha! 500 Milyon Token Aktarıldı!
Bu Altcoinde Devasa Bir İşlem Daha! 500 Milyon Token Aktarıldı!
En Çok Kazananlar Arasındaki Bu İki Altcoine Dikkat: Düşüş Gelebilir!
En Çok Kazananlar Arasındaki Bu İki Altcoine Dikkat: Düşüş Gelebilir!
REI Network Coin Nasıl Alınır?
REI Network Coin Nasıl Alınır?
Kriptonun Tek Boynuzlu Atı Piyasada İstediğini Bulabilecek Mi?
Kriptonun Tek Boynuzlu Atı Piyasada İstediğini Bulabilecek Mi?
Son Dakika: Dev Kripto Para Borsası Bu Altcoini Listeleyecek! Hızla Artıyor!
Son Dakika: Dev Kripto Para Borsası Bu Altcoini Listeleyecek! Hızla Artıyor!
Merge Öncesi Ethereum’da Yükseliş Yaşanacak Mı? İşte Detaylar!
Merge Öncesi Ethereum’da Yükseliş Yaşanacak Mı? İşte Detaylar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022