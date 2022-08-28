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Shiba Inu (SHIB) meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, yeni projeleri, ortaklıkları ve yüksek yakım oranları ile gündemde kalmayı başarıyor.

Shiba Eternity Yolda: Eylül!

Shiba Inu topluluğu, uzun zamandır Shiba Eternity adlı oyununun piyasaya sürülmesini bekliyor. Deneyimli oyun geliştiricisi William Volk, geçen hafta Almanya’da düzenlenen ve dünyanın en büyük video oyunu konferansı olan 2022 Gamescom etkinliğine katılmıştı. Fuarda çarpıcı açıklamalarda bulunan Volk, SHIB severleri heyecanlandıracak bir müjde verdi. Volk, Shiba Eternity’nin Eylül’de küresel çapta piyasaya sürülebileceğini kaydetti. Volk, etkinlik sırasında her şeyin planlandığı gibi gittiğini ve çok büyür aksilik olmazsa, Eylül ayında oyunun toplulukla buluşacağını vurguladı. Geliştirici, tam sürümden önce sadece büyük bir testin kaldığını teyit etti. Shiba Eternity’nin danışmanı olarak atanan Volk’a göre, Shiba Eternity halka sunulmadan önce, oyunda teknik aksaklıklar olmadığından emin olmak için bir takım testler yapılacak. Volk, şu açıklamayı yaptı:

Dünya çapındaki lansmanı yapmadan önce, tamamen sistemin test edildiğinden emin olacağız. Araştırma ve geliştireme odaklı bir sürecin ardından, her şeyin kusursuz olmasını istiyoruz.

Shiba Eternity’nin beklenen lansman tarihi, Shiba Inu‘nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama tarafından daha önce tahmini olarak açıklanmıştı. Shiba Inu ekibi, Vietnam’daki ilk test denemesinde için Shiba Eternity’yi piyasaya sürmüştü. Oyun, lansmanından bu yana binden fazla indirildi ve ülkede büyük ilgi gördü. Shiba Eternity danışmanı, testin nispeten iyi bir performans sergilediğini ifade etti. O sırada Volk, halka açıldıktan sonra ortaya çıkabilecek talepleri karşılamak için Shiba Eternity sunucusunu 50 kat artırma gereğini vurgulamıştı.

İşte Oyuna Dair İlginç Detaylar: 100 Kat!

Gamescom etkinliği sırasında Volk, ekibin oyunun sunucusunu 100 kat artırması gerektiğini açıkladı. Volk, Shiba Eternity’nin çıkış tarihinin yanı sıra oyunla ilgili ilginç detayları da paylaştı. Volk, SHIB‘in yanı sıra Shiba Eternity’nin en iyi kart oyunu olarak tanımladığı Hearthstone’dan da ilham aldığını belirtti. Geliştirme ekibinin oyunda kullanılan 10.000 Shiboshi karakterinin ötesine geçmek istediğini de sözlerine ekledi.

Volk’a göre, bunu 3D olarak yapmak ve diğer cihazlarda olduğu kadar mobilde de işlevsel olmak önemli. Kartların ekosisteme ve Shiba dünyasının mitolojisine uyum sağlaması için büyük çaba sarfedildi. Uzmanalra göre, SHIB fiyatı proje ve müjdelerden olumlu yönde etkileniyor.