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Dikkat! Shiba Inu’da Kritik Tarih Açıklandı! Ralli Bekleniyor!

Krito para piyasası yeniden hareketlenmeye başlarken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcısı da yeni bir mucize için beklemede.
15:00
23 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Krito para piyasası yeniden hareketlenmeye başlarken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcısı da yeni bir mucize için beklemede.

Shiba Eternity, 1 Ekim’de Piyasada!

 SHIB ekosisteminin merakla beklenen oyunu Shiba Eternity için resmi tarih açıklandı. Shiba Inu topluluğu 1 Ekim’de Android ve iOS uygulama mağazalarını alt üst edecek. Shiba Inu ekibi ayrıca Shiba Inu topluluğunu oyun için heyecan verici bir Shiba Eternity Fragmanı yapmaya davet ediyor. En iyi yapımcı, 5.000 dolar değerinde Shiba Inu kazanacak. Yapılan duyuruya göre, Shiba Eternity 1 Ekim’de dünya çapında oynanabilecek. Shiba Inu topluluğu, Android ve iOS App Store’larına akın ederken lansman “İndirme Günü” olarak kutlanacak. Bu arada, ShibaEternity heyecan verici bir sürüm için Beta Test Aşamasından geçiyor ve şu anda Vietnam ve Avustralya’nın Android ve iOS uygulama mağazalarında indirilip oynanabiliyor.

Shiba Inu Games’in baş danışmanı William Volk  ve Shiba Inu ekosisteminin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, kritik günü büyük bir zafer olarak nitelendirdi. Ayrıca Shiba Inu’nun liderlik ekibi de Shiba Inu topluluğu için heyecan verici bir “Shiba Eternity Tanıtım Fragmanı Yarışması” duyurdu. Duyuruya göre, Shiba Eternity oyunu için akıllara durgunluk veren bir tanıtım fragmanı yapmayı başaran kişi,5.000 dolar değerinde SHIB kazanacak. Ekibe göre fragman, oyunun resmi fragmanı olarak kullanılacak.

Oyun, Twitter’da Trend Oldu!

Shiba Inu ekosisteminin baş geliştiricisi  Shytoshi Kusama, Shiba Eterenity’den elde edilen tüm gelirlerin %5’inin yakılacağını ve  Shiba Inu’nun mevcut devasa dolaşımdaki arzını azaltmanın ilk hedefleri olduğunu duyurdu.Topluluk, bu yönde uzun süredir baskı yapıyordu. Shytoshi Kusama, tüm arz piyasada mevcut olduğu için ekibin tüm SHIB arzını yakamayacağını ve takımın bunun için milyarlarca dolar yatırım yapması gerektiğini açıkladı. Bu nedenle, Shiba Inu ekibi, çok beklenen Shibarium – Katman 2 çözümü, ShibaSwap V2, Shiba Eternity, SHIB: The Metaverse, vb. dahil olmak üzere Shiba Inu ekosisteminin bütün projelerine “Yakım Mekanizması” sunmaya odaklanıyor.

 Shiba Eternity, Twitter’da 6.496 tweet ile finans ve iş kategorisi altında trend  haline geldi. Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor.Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi.

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