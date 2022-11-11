Ağustos ortasından bu yana değer kaybetmesiyle gündemde olan popüler metaverse altcoin'inde hesaplar her an değişebilir.

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Axie Infinity (AXS) Ağustos ortasından bu yana değer kaybetmesiyle gündemde. Veriler, yazım sırasında günlükte yüzde 1,48 yükselişle 7,18 dolardan işlem gören AXS’nin yakında yukarı yönde bir hamle yapabileceğine işaret ediyor.

AXS Teknik Analizi

AXS, Kasım ayı başında ikili dipli (noktalı beyaz çizgi) boyun çizgisinden başarılı bir çıkış yaptı ancak fiyattaki düşüş, 0 Fib seviyesinde (5,77 dolar) bir dinlenme yeri bulabilmek için daha da sertleşti. Daha düşük zaman dilimi grafiklerinde, 6,0 dolar seviyesinden bir fiyat sıçraması gözlemlendi. Günlük zaman diliminde de benzer bir eğilim görüldü. Bu da boğaların yakında bir çıkış yolu bulabileceğini gösteriyor.

RSI’ın aşırı satım bölgesinden toparlanması, satış baskısının azaldığının bir işareti. Bu durum, boğaların yakında kontrolü ele alabileceği fikrini güçlendirebilir. Ancak, güçlü alım baskısının teyidi yalnızca önümüzdeki birkaç gün içinde olabilir.

Boğalar güç kazanacak olursa yukarıda ilk hedefin 0.236 Fib seviyesi (9,28 dolar) olabileceği görülüyor. Bu, sıçramadan önce yeniden test (re-test) gelecek olursa 5,77 dolar seviyesi önemli bir alım noktası olarak çalışabilir. Bununla birlikte, günlükte 5,77 doların altında olacak mum kapanışı, yukarıdaki yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir. Bu nedenle yatırımcıların 5,77 dolar seviyesini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

Axie Infinity için Güncel Veriler

Kripto veri platformu Santiment‘in sağladığı verilere göre, Axie Infinity’nin ağ büyümesinde ve sosyal aktivitesinde önemli bir düşüş söz konusu. Veriler, 2’nci çeyrekte önemli bir artış kaydetti, ancak 3’ncü ve 4’ncü çeyrekte önemli bir düşüş oldu. Axie Infinity’yi çevreleyen heyecan eksikliği ve ivme kaybederek düşen ağ büyümesi AXS’deki uzun vadeli yatırımcıları olumsuz etkiliyor.

Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı bu yılın başından beri negatif bölgede hareket ediyor. Bu da uzun vadeli AXS yatırımcılarının yılın başından beri zararda olduğu gösteriyor.

Ek olarak, Binance‘daki negatif fonlama oranı Axie Infinity’yi çevreleyen mevcut piyasa duyarlılığındaki olumsuzluğu teyit ediyor. Bununla birlikte, fiyat üzerindeki satış baskısı düşüyor gibi görünüyor. Bu, boğaların kontrolü ele alması halinde altcoin’deki mevcut havanın değişebileceğinin işareti. Ancak, boğaların 9,28 dolar hedefine ulaşmak ya da bu hedefi kırıp geçmek için yeterli alım baskısını destekleyecek oldukça yüksek bir işlem hacmine ihtiyaçları var. Boğalar yeterli alım baskısı oluşturamayacak olursa, fiyatın aşağı yönde hareketine devam etmesi beklenebilir. Bitcoin‘deki mevcut düşüş, AXS’deki düşüş trendini daha da sertleştirebilir.