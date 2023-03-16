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Crypto. com borsasının yerel token’ı olan CRO’nun fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,955 dolara ulaştığından beri uzun vadeli alçalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Düşüş hareketi Kasım 2022’de 0,053 dolara kadar devam etti. Peki, şimdi ne olacak?

CRO Fiyat Hareketi!

CRO’nun fiyatı Kasım 2022 tarihinden itibaren yükselişe geçti ve 0,060 doları doğruladı. Fiyat artışına rağmen CRO direnç çizgisinden çıkamadı. Ayrıca CRO yılın en yüksek seviyesi olan 0,095 dolara ulaştıktan sonra reddedildi. Haftalık RSI hala 50’nin altında, bu durum düşüş eğiliminin bir işareti olabilir.

Bununla birlikte CRO’nun fiyatı Mart ayında daha yüksek bir dip oluşturdu ve 0,060 dolarlık destek alanını tekrar doğruladı. Fiyatın direnç çizgisinden çıkıp çıkmadığı veya bunun yerine 0,060 dolar bölgesinin altına düşmesi gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Bir kırılma, crypto. com fiyatını 0,118 dolarlık direnç alanına götürebilirken, farklı yönde bir kırılma, 0,030 dolara keskin bir düşüşü katalize edebilir.

CRO’da Uzman Görüşü!

Haftalık grafik karışık bir görünüm sergilerken, uzmanlara göre günlük grafik kesin olarak düşüş eğilimi gösteriyor. Bunun ana nedeni olarak ise 0,073 dolarlık yatay alanın kaybı ve direnç olarak onaylanması gösteriliyor. Bu aynı zamanda 50 çizgisinden bir RSI reddi ve düşüş eğilimi çizgisiyle aynı zamana denk geldi.

Sonuç olarak analistlere göre, kısa vadeli yükselen destek çizgisine bir düşüş en olası senaryo. Çizgi, daha önce belirtilen 0,060 dolarlık destek alanıyla çakışıyor. Bu nedenle sıçraması veya bozulması, gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Öte yandan 0,073 dolar alanını geri almak, CRO fiyatının da uzun vadeli alçalan direnç çizgisinden çıktığı anlamına gelebilir. Sonuç olarak bu durum 0,118 dolara doğru bir artışı katalize edebilir. Ayrıca en olası CRO fiyat tahmini 0,060 dolara doğru bir düşüş. Belirtilen hedefe vardığında tepki, gelecekteki eğilimi belirleyebilir. 0,073 dolarlık alanı geri almak, bu düşüş tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda, CRO fiyatı 0,118 dolara kadar yükselebilir.