İlerleyen günlerde kripto para yatırımcıları bu altcoin için 0,65 dolar seviyelerini görebilir. Peki iyimser senaryoda fiyat nereye gider? Detaylar haberimizde.

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Kripto paralar Bitcoin (BTC) yeniden 19.000 dolar bölgesine düştüğü için negatif görünümünü sürdürüyor. Popüler bir altcoin ise 0,65 dolara kadar düşüş riskiyle karşı karşıya. Çarşamba günü açıklanacak olan Fed kararı şimdilik piyasa üzerinde baskısını artırdı. İlerleyen saatlerde yatırımcılar daha fazla kayıplar karşı karşıya gelebilir.

Curve DAO Coin (CRV)

CRV yazı hazırlandığı sırada 0,95 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi son 24 saatte %88 oranında arttı ve CRV’nin piyasa değeri %5 oranında düştü. Bitcoin fiyatındaki negatif görünüm altcoinlerin bugün önemli kayıplar yaşamasına neden oldu. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1 trilyon dolardan 925 milyar dolara kadar geriledi. DeFi alanındaki en önemli oyunculardan olan CRV ilerleyen saatlerde daha kötü günler yaşayabilir.

2020 yılının 14 Ağustos’unda 60 dolara kadar yükselen CRV bugün zirve noktasının %98,4 altında bulunuyor. Peki ilerleyen günlerde Curve DAO (CRV) yatırımcıları hangi seviyeleri görebilir?

CRV Token Yorum

Ağustos ayının ikinci yarısındaki düzeltmenin ardından, Curve Dao fiyatı 0,98 dolar desteğinin altına düştü. Geçtiğimiz aydan bu yana alıcılar bu bölgede kısa vadeli pozisyonlar için eklemeler yaptı ancak CRV fiyatı 1,25 dolar direncini aşamadı. Bu durum, kısa vadeli alıcıların kar satışlarını doğruluyor. Kalıcı olamayan 1,25 dolar seviyesi satıcıların güçlü konumunu teyit ediyor. Geçen hafta kripto pazarındaki satışların ortasında, CRV fiyatı 1,25 dolardan düştü. Düşüş %28.5’lik bir kayıpla sonuçlandı.

Son iki günde yaşanan fiyat reddi ve yeniden test aşaması için yüksek hacim aktivitesi, boğa momentumunda zayıflığı gösteriyor. Kısa vadede 1 dolar seviyesi kritik öneme sahiptir. Eğer bu bölgenin üzerinde mum kapanışları olursa yeniden 1,25 dolar seviyesinin test edilmesi olasıdır. Olumsuz senaryoda ise satış baskısının kademeli olarak artması beklenebilir. Bu durum CRV fiyatını 0,65 dolara kadar çekebilir. Günlük RSI eğimi ortalama çizginin altına düştüğü için piyasa hissiyatı düşüşte. Üstelik düşüş momentumunda zayıflama görülmedi.

İlerleyen saatlerde 1 dolar seviyesinin aşılması halinde 1,25 ve 1,56 dolar dirençleri hedeflenecektir. Nihai hedef ise Bitcoin’in 22.000 doların üzerine çıktığı durumda 1,76 dolar olabilir.