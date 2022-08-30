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Dikkat! Herkes Bu Altcoin’i Konuşuyor! İşte Güncel Veriler ve Rakamlar!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen altcoin projeleri gerek devasa rallileri gerekse de sansasyonel gelişmeler sayesinde manşetlerde yerini buluyor.
13:30
30 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, önde gelen altcoin projeleri gerek devasa rallileri gerekse de sansasyonel gelişmeler sayesinde manşetlerde yerini buluyor.

AVAX Küllerinden Doğdu: Kumpas İddiası!

Son günlerde ortaya atılan iddialara göre, Avalanche (AVAX) CEO’su Emin Gür Sirer rakip kripto para birimlerine karşı etik olmayan rekabet yöntemleri uyguluyor. Binance CEO’sunun iddiaları Twitter’a taşıması, bir anda tartışmaların fitilini ateşledi. Kripto para dünyası yeni bir kriz ile karşı karşıya kalırken, tartışmaların odağındaki AVAX’a yönelik ilgi ise zirveye ulaştı. Şirket aleyhindeki ciddi iddialar AVAX fiyatını olumsuz etkiledi ve %17’lik bir düşüşe neden oldu. AVAX, 7 haftanın en düşük seviyelerine geriledi ancak daha sonra hızlı bir şekilde toparlandı. Kripto grubu CryptoLeaks, Ava Labs’ın rakiplerine zarar vermek ve düzenlemelerdenden kaçınmak için etik dışı yollara başvurduğunu iddia etti. Grup, şirketin rekabet prensiplerine uygun olmayan tavrının rakiplerini davalarda tuzağa düşürmeyi hedeflediğini vurguladı.

Bununla birlikte, AVAX‘a yönelik iddialara karşı sesler yükselmeye başladı. Bazılarına göre, tüm bu iddialar asılsız ve çirkin bir propaganda. Kripto fenomeni Cobie, ortaya atılan iddiaların Avalanche’a karşı sinsi bir propagandanın parçası olabileceğine inanıyor. Nansen AI’dan Andrew T, rakip şirketlerin şirketi tuzağa düşürmek ve zarar vermek için CryptoLeaks’i kullandığı görüşünde. AVAX, Pazartesi günkü düşüşün ardından büyük ölçüde toparlandı. Bir noktada, altcoin 19 doların üzerine çıkmadan önce yaklaşık 17.60 dolardan işlem gördü. CoinMarketCap’e göre, AVAX fiyatı son 24 saatte %5,88 artışla 19.10 dolar seviyesinde bulunuyor. İddialardan önce, AVAX, 19.77 dolardan işlem görüyordu

Santiment: AVAX,  Odak Noktası Oldu

Avalanche’a yönelik iddialar, kripto para topluluğunda büyük ilgi gördü. Kripto analitik şirketi Santiment’in verilerine göre, AVAX sektörün ve sosyal medayadaki platformalrın odak noktası oldu. AVAX, 7 haftanın en düşük seviyesine ulaşmasıyla büyük bir darbe aldı. Santiment şu açıklamayı yaptı:

Şirkete yönelik iddiaların ardından, Avalance, kripto para piyasasında en çok konuşulan konu oldu. AVAX, 7 haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra tekrar toparlandı ve %7.5 arttı.

Cryptoleaks ifşası nedeniyle kritik seviyelere düşen AVAX‘ın toparlanması birkaç saatten fazla sürmedi. Bu arada analist Miles Deutscher, konuyla ilgili daha fazla netliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bir tweet’te, konunun düzenleyiciler tarafından araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

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