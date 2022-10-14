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Kripto para karşıtlığı küresel çapta ivme kazanırken, yaklaşan G20 zirvesi emekleme döneminde olan sektör için iyi haberler getirmeyebilir.

G20: Küresel Ekonomi ve Kripto Paralar!

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşun G20 zirvesi 15 Kasım’da Endonezya’da düzenlenecek. Uzmanlara göre, G20 toplantısının odak noktalarından bir tanesi kripto para birimleri olacak. Dijital varlıkların doğasına aykırı bir regülasyon, her şeyi alt üst edebilir. Blockchain teknolojisi, küresel çapta benimsenirken, kripto para karşıtlığı son dönemde yeni bir boyut kazandı. Artan suistimal, dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı olayları, kripto paraları hedef haline getiriyor. Bu arada, birkaç ülke ve uluslararası grup, kripto endüstrisinde katı kurallar uygulamak için şimdiden kolları sıvadı.

Uzmanlar, düzenlemeden en çok etkilenenin en iyi kripto projeleri olacağına inanıyor. Bu bağlamda, G20 ülkeleri bir dizi katı kripto para düzenlemesi getiriyor. Katı düzenlemelerin kripto endüstrisinin büyümesini engelleyeceği tahmin ediliyor. Krizlerden ve iflaslardan dolayı zaten piyasadan kaçan yatırımcı ise olumlu bir regülasyon sektörü tekrar eski parlak günlerine getireceğine inanıyor. G20 Zirvesi 2022 yönetmeliği nedeniyle özellikle Bitcoin (BTC) ve bazı altcoin’ler daha yüksek risk altında olabilir. G20 ülkelerinin temsilcileri önümüzdeki toplantıda, Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi ve Ortak Raporlama Standardında Yapılan Değişiklikler hakkındaki bir raporu gözden geçirecek. Rapor, Kripto Varlık Raporlama Çerçevesinin (CARF) kurallarını içeriyor. Kurallar, kripto işlemlerine ilişkin vergi, menkul kıymet ve suçlarla mücadele gibi konuların standart bir şekilde raporlanmasını amaçlıyor. Uzmanlara göre, raporun ana hedefi Bitcoin olabilir. Yüksek volatilitesi nedeniyle BTC, yine odak noktası haline gelebilir.

Shiba Inu ve Dogecoin: Yatırımcının Korunması!

Uzmanlara göre memecoin’ler de yüksek volatilite ve değişken yapıları nedeniyle G20’nin raporunda yer alabilir. Hem Shiba Inu (SHIB) hem de Dogecoin (DOGE), geçen yıl boğa piyasasında öne çıktı. Ancak, 2022’de değerin büyük bir bölümünü kaybettiler. Yetkililer, yatırımcı koruması maddesi atında meme coin’leri hedef alabilir. Başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından ETH fiyatı düştüğü için, merakla beklenen Ethereum Merge güncellemesi, hayal kırıklığı yarattı. Ancak geliştiriciler, Merge’ün fiyatlandırılmasının zaman alabileceğini ima etti. Bununla birlikte, Merge nedeniyle ETH’nin doğasında meydana gelen değişiklik SEC başkanının da gözünden kaçmadı.

Bu nedenle G20’nin listesinde Ethereum de olabilir. Terra ağının bu yılın başlarında çöküşü, tüm pazar üzerinde felaket etkisi yarattı. Terra çöküşü, ayı piyasasının başlangıcı oldu. Bu nedenle, Terra Classic, G20 raporunun hedefindeki projelerden biri olacak. Solana ağı son zamanlarda birçok kesinti yaşadı. SEC yetkililerin de dikkatini çeken gelişme SOL için risk teşkil ediyor. Pek çok düzenleyici engele rağmen, Ripple (XRP) büyümeye devam ediyor. XRP’nin arkasındaki devasa projeler ve havale sistemini ticaret topluluğu göz önüne alındığında, düzenleyiciler projeye odaklanıyor olabilir.

Apecoin ve Decentraland: NFT ve Metaverse de Listede!

Birçok NFT projesinin değer kaybetmesi ve kayıpları yatırımcılara geri vermesiyle Apecoin değer kaybediyor. NFT sektörünün muazzam etkisi göz önüne alındığında, düzenleyiciler ayrıca APE ekosistemine de el atabilirler. Stellar, herhangi bir para biriminin dijital temsii değerini desteklemek için tasarlanmıştır. Düzenleme ile sorunsuz bir şekilde çalışması zor olabilir.

Son olarak metaverse sektörü de G20’den nasibini alabilir. Decentraland (MANA), kullanıcıları tarafından inşa edilen, yönetilen ve sahip olunan merkeziyetsiz bir metaverse dünyasıdır. Metaverse ekosisteminin nasıl olabileceği henüz net olmadığı için düzenleyiciler bu projeye de bakıyor olabilir.