Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! G20 Zirvesi Yaklaşıyor! Bitcoin ve 9 Altcoin İçin Risk Büyüyor!

Dikkat! G20 Zirvesi Yaklaşıyor! Bitcoin ve 9 Altcoin İçin Risk Büyüyor!

Kripto para karşıtlığı küresel çapta ivme kazanırken, yaklaşan G20 zirvesi emekleme döneminde olan sektör için iyi haberler getirmeyebilir. 
13:00
14 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto para karşıtlığı küresel çapta ivme kazanırken, yaklaşan G20 zirvesi emekleme döneminde olan sektör için iyi haberler getirmeyebilir.

G20: Küresel Ekonomi ve Kripto Paralar!

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşun G20 zirvesi 15 Kasım’da Endonezya’da düzenlenecek. Uzmanlara göre, G20 toplantısının odak noktalarından bir tanesi kripto para birimleri olacak. Dijital varlıkların doğasına aykırı bir regülasyon, her şeyi alt üst edebilir. Blockchain teknolojisi, küresel çapta benimsenirken, kripto para karşıtlığı son dönemde yeni bir boyut kazandı. Artan suistimal, dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı olayları, kripto paraları hedef haline getiriyor. Bu arada, birkaç ülke ve uluslararası grup, kripto endüstrisinde katı kurallar uygulamak için şimdiden kolları sıvadı.

Uzmanlar, düzenlemeden en çok etkilenenin en iyi kripto projeleri olacağına inanıyor. Bu bağlamda, G20 ülkeleri bir dizi katı kripto para düzenlemesi getiriyor. Katı düzenlemelerin kripto endüstrisinin büyümesini engelleyeceği tahmin ediliyor. Krizlerden ve iflaslardan dolayı zaten piyasadan kaçan yatırımcı ise olumlu bir regülasyon sektörü tekrar eski parlak günlerine getireceğine inanıyor.  G20 Zirvesi 2022 yönetmeliği nedeniyle özellikle Bitcoin (BTC) ve bazı altcoin’ler daha yüksek risk altında olabilir. G20 ülkelerinin temsilcileri önümüzdeki toplantıda, Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi ve Ortak Raporlama Standardında Yapılan Değişiklikler hakkındaki bir raporu gözden geçirecek. Rapor, Kripto Varlık Raporlama Çerçevesinin (CARF) kurallarını içeriyor. Kurallar, kripto işlemlerine ilişkin vergi, menkul kıymet ve  suçlarla mücadele gibi konuların standart bir şekilde raporlanmasını amaçlıyor. Uzmanlara göre, raporun ana hedefi Bitcoin olabilir. Yüksek volatilitesi nedeniyle BTC, yine odak noktası haline gelebilir.

Shiba Inu ve Dogecoin: Yatırımcının Korunması!

Uzmanlara göre memecoin’ler  de yüksek volatilite ve değişken yapıları nedeniyle G20’nin raporunda yer alabilir. Hem Shiba Inu (SHIB) hem de Dogecoin (DOGE), geçen yıl boğa piyasasında öne çıktı. Ancak, 2022’de değerin büyük bir bölümünü kaybettiler. Yetkililer, yatırımcı koruması maddesi atında meme coin’leri hedef alabilir.  Başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından ETH fiyatı düştüğü için, merakla beklenen Ethereum Merge güncellemesi, hayal kırıklığı yarattı. Ancak geliştiriciler, Merge’ün fiyatlandırılmasının zaman alabileceğini ima etti. Bununla birlikte, Merge nedeniyle ETH’nin doğasında meydana gelen değişiklik SEC başkanının da gözünden kaçmadı.

Bu nedenle G20’nin listesinde Ethereum de olabilir. Terra ağının bu yılın başlarında çöküşü, tüm pazar üzerinde felaket etkisi yarattı. Terra çöküşü, ayı piyasasının başlangıcı oldu. Bu nedenle, Terra Classic, G20 raporunun hedefindeki projelerden biri olacak.   Solana ağı son zamanlarda birçok kesinti yaşadı. SEC yetkililerin de dikkatini çeken gelişme SOL için risk teşkil ediyor. Pek çok düzenleyici engele rağmen, Ripple (XRP) büyümeye devam ediyor. XRP’nin arkasındaki devasa projeler ve havale sistemini ticaret topluluğu göz önüne alındığında, düzenleyiciler projeye odaklanıyor olabilir.

Apecoin ve Decentraland: NFT ve Metaverse de Listede!

Birçok NFT projesinin değer kaybetmesi ve kayıpları yatırımcılara geri vermesiyle Apecoin değer kaybediyor. NFT sektörünün muazzam etkisi göz önüne alındığında, düzenleyiciler ayrıca APE ekosistemine de el atabilirler. Stellar, herhangi bir para biriminin dijital temsii değerini desteklemek için tasarlanmıştır. Düzenleme ile sorunsuz bir şekilde çalışması zor olabilir.

Son olarak metaverse sektörü de G20’den nasibini alabilir. Decentraland (MANA), kullanıcıları tarafından inşa edilen, yönetilen ve sahip olunan merkeziyetsiz bir metaverse dünyasıdır. Metaverse ekosisteminin nasıl olabileceği henüz net olmadığı için düzenleyiciler bu projeye de bakıyor olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kıdemli Analistten Bu Altcoin İçin Yüzde 248 Fiyat Artışı Senaryosu!
Kıdemli Analistten Bu Altcoin İçin Yüzde 248 Fiyat Artışı Senaryosu!
Son 24 Saatte Yüzde 14 Artış! Bu Popüler Altcoin Neden Yükseliyor?
Son 24 Saatte Yüzde 14 Artış! Bu Popüler Altcoin Neden Yükseliyor?
Yok Artık! 110.000!!! Yatırımcı LUNC ve Bu Meme Coin’e Yöneliyor!
Yok Artık! 110.000!!! Yatırımcı LUNC ve Bu Meme Coin’e Yöneliyor!
Altcoin Kâhini Son Noktayı Koydu: Bu Projeden Asla Şaşmayın!
Altcoin Kâhini Son Noktayı Koydu: Bu Projeden Asla Şaşmayın!
Dikkat! Ethereum İçin Ekim Sonu Hedefi Açıklandı: Bu Seviyelere Hazır Olun!
Dikkat! Ethereum İçin Ekim Sonu Hedefi Açıklandı: Bu Seviyelere Hazır Olun!
Terra Classic’te (LUNC) Heyacanladıran Duyuru! Hedef 1 Dolar!
Terra Classic’te (LUNC) Heyacanladıran Duyuru! Hedef 1 Dolar!
Bitcoin ve Altcoin’ler Çökerken Oraya Yüz Milyonlarca Dolar Aktı!
Bitcoin ve Altcoin’ler Çökerken Oraya Yüz Milyonlarca Dolar Aktı!
Analist: Bu Altcoin, Bitcoin ve Diğerlerinden Çok Daha Fazla Kazandırabilir
Analist: Bu Altcoin, Bitcoin ve Diğerlerinden Çok Daha Fazla Kazandırabilir
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022