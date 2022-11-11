Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! FTX Krizinde Kan Donduran İddialar! Kulaklarınıza İnanamayacaksınız!

Dikkat! FTX Krizinde Kan Donduran İddialar! Kulaklarınıza İnanamayacaksınız!

FTX krizinin ayrıntıları henüz gün yüzüne çıkarken, birbirinden ilginç iddialar da gündeme düşmeye başladı.
14:30
11 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizinin ayrıntıları henüz gün yüzüne çıkarken, birbirinden ilginç iddialar da gündeme düşmeye başladı.

SEC Başkanı: Karmaşık ve Şüpheli İlişkiler!

Dün bir tweet’te hukuk firması CryptoLaw, ABD Kongre üyelerinden  SEC başkanı Gary Gensler ve FTX CEO’su Sam Bankman-Fried arasındaki karanlık ilişkiyi araştırmalarını istedi. Resmi bir dilekçe kampanyası başlatılması ima eden hesap, kripto para topluluğundan buna destek olmasını istedi. Kripto topluluğu, dünya FTX çöküşünü çözmeye çalışırken, FTX başkanı Sam Bankman-Fried ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanı Gary Gensler arasında bağlantıların enine boyuna araştırılmasını istiyor.  SEC ve Ripple davasında XRP yatırımcısının avukatlığını yapan CryptoLaw kurucusu John E. Deaton dün bir tweet’te SEC’in ABD’deki krito para yatırımcılarını koruma görevinde başarısız olmaya devam ettiğini iddia etti. Bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu iddia eden Deaton, Gensler’in FTX çöküşünden önce SBF ile görüştüğüne dikkat çekiyor.

Web 3 şirketi ​​kurucusu olan JagoeCapital, Alameda Research CEO’su Caroline Ellison’ın Gensler’i  tanıdığını ve aralarında bağlantı olduğunu iddia etti. Gensler hala üniversitede profesörken Caroline’nın babası Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) Ekonomi bölümünün başkanıydı. FTX ABD’de politika başkanı olan Mark Wetjen, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığı görevi sırasında Gensler için görev yaptı, FOX Business gazetecisi Eleanor Terret bugün çarpıcı bir tweet attı. Terret, isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak, Wetjen’in SBF’nin Washington’daki önemli şahsiyetlere tanıtılmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor. Özellikle, MIT bağlantısını da kabul ediyor.

Bloomberg Raporu, Doğru mu?

Özellikle, iddialar Minnesota temsilcisi Tom Emmer’ın dikkatini çekti. Emmer, “…ofisimdeki raporlar, SBF ve FTX’in yasal boşluklar üzerinde çalışarak düzenleyici bir tekel elde etmesine yardım ettiğini iddia ediyor. Bunu araştırıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bir kullanıcı tarafından vurgulandığı gibi, Emmer Yatırımcı Koruma, Girişimcilik ve Sermaye Piyasaları Alt Komitesinin bir üyesi olduğu için bu önemli bir gelişme. Bu spekülasyonlara rağmen, FTX, FTX.US, Alameda Research ve SBF, yakın tarihli bir Bloomberg raporuna göre ABD SEC tarafından soruşturma altında. Rapor, SEC’in aylar önce kripto kredisi faaliyetlerine ek olarak kripto borsasının ABD koluna yönelik soruşturmaları başlattığını detaylandırıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
FTX Hack’i Elon Musk’ı İştahlandırdı! Favori Altcoin’ini İşaret Etti ve “Ay’a Gidecek” Dedi!
FTX Hack’i Elon Musk’ı İştahlandırdı! Favori Altcoin’ini İşaret Etti ve “Ay’a Gidecek” Dedi!
FTX Hacker’ı Bu Altcoinleri Satıyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
FTX Hacker’ı Bu Altcoinleri Satıyor! Fiyatları Hızla Düşüyor!
Son Dakika: FTX TR Müşterilerinin Bakiyeleri Sıfırlandı! Hack Yıkımı!
Son Dakika: FTX TR Müşterilerinin Bakiyeleri Sıfırlandı! Hack Yıkımı!
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
İflasını Duyuran FTX’te Hack Şoku! Neler Oluyor?
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri
Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?
Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?
Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?
Altcoin’ler Yangın Yeri! FTX Krizi Hangi Altcoin’leri Derinden Etkiledi?
Dev Şirketin CTO’su Açıkladı: FTX’e Yardımı Düşünmüyoruz!
Dev Şirketin CTO’su Açıkladı: FTX’e Yardımı Düşünmüyoruz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022