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FTX krizinin ayrıntıları henüz gün yüzüne çıkarken, birbirinden ilginç iddialar da gündeme düşmeye başladı.

SEC Başkanı: Karmaşık ve Şüpheli İlişkiler!

Dün bir tweet’te hukuk firması CryptoLaw, ABD Kongre üyelerinden SEC başkanı Gary Gensler ve FTX CEO’su Sam Bankman-Fried arasındaki karanlık ilişkiyi araştırmalarını istedi. Resmi bir dilekçe kampanyası başlatılması ima eden hesap, kripto para topluluğundan buna destek olmasını istedi. Kripto topluluğu, dünya FTX çöküşünü çözmeye çalışırken, FTX başkanı Sam Bankman-Fried ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanı Gary Gensler arasında bağlantıların enine boyuna araştırılmasını istiyor. SEC ve Ripple davasında XRP yatırımcısının avukatlığını yapan CryptoLaw kurucusu John E. Deaton dün bir tweet’te SEC’in ABD’deki krito para yatırımcılarını koruma görevinde başarısız olmaya devam ettiğini iddia etti. Bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu iddia eden Deaton, Gensler’in FTX çöküşünden önce SBF ile görüştüğüne dikkat çekiyor.

Web 3 şirketi ​​kurucusu olan JagoeCapital, Alameda Research CEO’su Caroline Ellison’ın Gensler’i tanıdığını ve aralarında bağlantı olduğunu iddia etti. Gensler hala üniversitede profesörken Caroline’nın babası Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) Ekonomi bölümünün başkanıydı. FTX ABD’de politika başkanı olan Mark Wetjen, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığı görevi sırasında Gensler için görev yaptı, FOX Business gazetecisi Eleanor Terret bugün çarpıcı bir tweet attı. Terret, isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak, Wetjen’in SBF’nin Washington’daki önemli şahsiyetlere tanıtılmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor. Özellikle, MIT bağlantısını da kabul ediyor.

Bloomberg Raporu, Doğru mu?

Özellikle, iddialar Minnesota temsilcisi Tom Emmer’ın dikkatini çekti. Emmer, “…ofisimdeki raporlar, SBF ve FTX’in yasal boşluklar üzerinde çalışarak düzenleyici bir tekel elde etmesine yardım ettiğini iddia ediyor. Bunu araştırıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bir kullanıcı tarafından vurgulandığı gibi, Emmer Yatırımcı Koruma, Girişimcilik ve Sermaye Piyasaları Alt Komitesinin bir üyesi olduğu için bu önemli bir gelişme. Bu spekülasyonlara rağmen, FTX, FTX.US, Alameda Research ve SBF, yakın tarihli bir Bloomberg raporuna göre ABD SEC tarafından soruşturma altında. Rapor, SEC’in aylar önce kripto kredisi faaliyetlerine ek olarak kripto borsasının ABD koluna yönelik soruşturmaları başlattığını detaylandırıyor.