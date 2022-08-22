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Dikkat! Ethereum’da Güncel Veriler Açıklandı: Düşüş Sürecek mi?

 Kripto para piyasası kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, zincür üstü veriler bu süreçte büyük önem teşkil ediyor.
11:20
22 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto para piyasası kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, zincür üstü veriler bu süreçte büyük önem teşkil ediyor.

Ethereum’da Staking Oranı Artıyor

Ethereum (ETH), 15 Eylül’de hayata geçecek olan ve merakla beklenen Birleştirme yükseltmesine hazırlanıyor. ETH fiyatı, kritik güncelleme sayesinde önemli ölçüde yükseldi ve ayı piyasası koşullarında iyimserliğe yol açtı. Güncel raporlara göre, Ethereum 2.0 mevduat sözleşmelerinde ETH’nin stake edilmesi son birkaç hafta içinde arttı. Kripto gazetecisi Colin Wu, OKLink’ten gelen verilere atıfta bulunarak şunları söyledi:

ETH 2.0 mevduat sözleşmesi adres sayısı 13.343.768’e ulaştı ve stake oranı %11.17’yi aştı. Her hafta yaklaşık 36.000 ETH eklendi ve Ağustos ayından bu yana 153.000 yeni ETH stake edildi.

Geçen hafta ETH, fiyatının haftalık 1.525 dolara düşmesiyle büyük bir satış baskısına tanık oldu. O zamandan beri ETH kısmen toparlandı. An itibariyle ETH, piyasa değeri 200 milyar doların altına düşerek 1.567 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ETH, son bir haftada  %20 değer kaybetti.

Zincir Üstü Veriler, Alarm Veriyor

Birleştirme güncellemesinin getirdiği  heyecan ve iyimserliğe rağmen, Ethereum’un zincir üstü etkinliği son üç aydır düşüyor. Bunun nedeni, DeFi ve NFT‘lere olan ilginin azalmasıdır. IntoTheBlock’tan gelen verilere atıfta bulunan analist Scott Melker, ETH gas ücretlerindeki önemli düşüşe dikkat çekti. Bu, Ethereum ağ etkinliğindeki düşüşü açıkça göstermektedir. Analist Melker, üç temel gözleminde şunları belirtiyor:

Toplam ücretler, son 90 günde %48 düştü

Net ihraç son 90 günde %3 arttı

Ethereum ağındaki kullanıcılar tarafından ödenen ortalama işlem ücreti, son 90 günde %50 düşüşle 5,2 dolardan 2,6 dolara düştü.

Azalan Ethereum ağ aktivitesi, ETH yakım hızı üzerinde de baskı yarattı. ETH yakım verilerine göre, EIP-1559’un uygulanmasından bu yana son 90 günde yaklaşık 241.000 ETH yakıldı. Melker, “Günlük yakılan ETH miktarı son 90 günde yaklaşık %50 düştü, 2.12 binden 1.06 bine düştü” dedi. Bilindiği üzere, yakımlar fiyat üzerinde etkili oluyor. Uzmanlara göre, ETH fiyatının yeniden zirveye çıkması için makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor. Fed’in faiz oranı ise en büyük engel olarak nitelendiriliyor. Analistlere göre, ayı piyasasında Bitcoin ve Ethereum iyi haberlere büyük oranda tepki vermiyor.

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