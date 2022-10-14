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Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, analistler ve veriler Ethereum’un (ETH) Ekim sonunda bu seviyeye ulaşabileceğine dikkat çekiyor.

3 Faktör: Ralli Kaçınılmaz!

Önde gelen analistlerden Yashu Gola’ya göre, teknik ve temel faktörler nedeniyle Ethereum büyük bir ralliye girmeye hazır görünüyor. Teknik açıdan bakıldığında, ETH’nin fiyatı, önemli bir destek seviyesini test ettikten sonra Ekim ayı sonuna kadar %35’lik bir toparlanma gerçekleştirebilir. Bu seviye, aşağıda gösterildiği gibi, Ether’in Haziran’dan bu yana ulaşamadığı kritik bir nokta. Veriler ayrıca, ETH’de satış baskısının ivme kaybettiğini ve birikim aşamasının yoğunlaştığına işaret ediyor. Toplam ETH arzındaki devasa düşüş de sürpriz bir ralliyi tetikleyebilecek önemli bir faktör. Ether arzı, 8 Ekim’den bu yana yaklaşık 6.000 ETH (yaklaşık 7,9 milyon dolar) düştü. Bu, Ethereum ağının güncelleme sonrası ilk deflasyonist hamlesine işaret ediyor. İş kanıtından (PoW) hisse kanıtına (PoW) geçişinden temel hedeflerden biri, ekosistemin daha deflasyonist bir hale getirmekti.

Ethereum ekosisteminde kullanıcılar, zincirdeki Ethereum işlemlerini onaylamak için doğrulayıcılara gas ücretleri ödemeli. Tarihsel olarak, daha fazla Ethereum ağ trafiği, doğrulayıcılar için daha yüksek gas ücretleri ve daha fazla gelir anlamına geliyor. Ancak Ağustos 2021 EIP-1559 güncellemesinden sonra, gas ücretinin bir kısmı Ether olarak dolaşımından kalıcı olarak kaldırıldı. Basitçe söylemek gerekirse, yüksek talepli bir ortamda daha fazla ETH yakılıyor. Ayrıca ETH ekosisteminde önemli bir gelişme meydana geliyor. XEN Crypto adlı yeni bir kripto projesinin ağ trafiğini artırdığını gösteren kanıtlarla 8 Ekim’den sonra aynı durum ortaya çıkmaya başladı. Son yedi gün içinde XEN Crypto, 4.490 ETH’nin yakılmasına katkıda bulundu.Başka bir deyişle, yeni bir proje, şu anda tüm Ethereum işlemlerinin %40’ından fazlasını oluşturan Merge’den bu yana ilk kez Ether’i deflasyonist bir hale getirdi. ETH Ekim sonuna kadar 1.800 dolara ulaşabilir

Uzun Vadede Risk Devam Ediyor!

Bununla birlikte, Ethereum‘un uzun vadeli görünümü, Fed’in faiz oranlarını artırması ve yüksek enflasyon nedeniyle risk teşkil ediyor. Enflasyonun yol açtığı sürekli makroekonomik kriz nedeniyle Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler belirsizleğe sürüklenmeye devam ediyor. Eter, ABD hisse senetleriyle yüksek korelasyonu nedeniyle bu risklere karşı hassas olmaya devam ediyor. Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi yine kripto para piyasasına darbe vurdu.

BTC, 18.300 dolara kadar düşerken, altcoin‘ler de değer kaybetti. Bitcoin Kasım ayında görülen rekor seviyesinden %60’tan fazla düştü. Kripto para piyasasında meydana gelen son düşüşler, birçok yatırımcıyı sarstı. Yüksek enflasyon endişesi ve faiz artırımlarına bir de niceliksel sıkılaştırma eklenince, yatırımcılar risk teşkil eden varlıklardan uzaklaşmaya başlad