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  •   Dikkat! Efsane Analist Açıkladı: DOGE ve 3 Altcoin Aralık’ta Sürpriz Yapabilir!

Dikkat! Efsane Analist Açıkladı: DOGE ve 3 Altcoin Aralık’ta Sürpriz Yapabilir!

Kripto para piyasası Kasım'da çakantılı bir dönem geçirirken, kıdemli bir analist Aralık ayında sürpriz yapabilecek 4 altcoin'e dikkat çekti. 
13:15
25 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası Kasım’da çakantılı bir dönem geçirirken, kıdemli bir analist Aralık ayında sürpriz yapabilecek 4 altcoin’e dikkat çekti.

LINK: 6 Aralık’ta Staking Geliyor!

Coingape analisterinden Dhirendra’nın listesindeki ilk altcoin Chainlink (LINK). Uzman, 52 haftanın en düşük seviyesi olan 6-7 dolar civarında işlem gören LINK’in yükselme potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor. Boğa piyasası başladığında Chainlink’in fiyatının artma ihtimali yüksek. Bunun nedeni, projenin  arkasındaki altyapının ve topluluğun güçlü olması. Chainlink’in paylaştığı duyuruya göre, LINK için staking 6 Aralık’tan itibaren kullanılabilecek. LINK yatırımcıları ve operatörleri, merkeziyetsiz Oracle hizmetlerinin güvenliğini artırmaya yardımcı oldukları için ödüllendirilecek.

Analistin listesindeki ikinci altcoin ise Binance Coin (BNB). BNB, son birkaç gündür piyasada ivme kazanıyor. Altcoin, son 7 günde %8,99 artışla an itibariyle 296 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasası sert bir kriz döneminden geçerken, bu olağanüstü bir başarı. Bu trend devam ederse BNB’nin yakın gelecekte iyi getiriler sağlaması bekleniyor.

XRP: Davada Sona Yaklaşıyoruz!

Analistin listesindeki üçüncü altcoin  Ripple (XRP). XRP’nin fiyatı da önemli ölçüde arttı. Sadece son 7 günde %9,41’lik bir artış kaydetti. XRP, yedi gün önce 0,38 dolardan işlem görürken, an itibariyle 0,416 dolar civarında işlem görüyor. Ripple davasının sonuca yaklaştığı göz önüne alındığında, analistler XRP fiyatının önümüzdeki aylarda artacağını tahmin ediyor. Sonuç olarak XRP iyi bir yatırım fırsatı sunuyor.  Analistin litesindeki son altcoin ise Dogecoin (DOGE). DOGE de bu yarışta daha önce olduğu gibi başarılara imza atabilir. Dogecoin’in fiyatı, son 30 günde %25,21 arttı ve bu, piyasadaki kaos göz önüne alındığında oldukça önemli. DOGE, an itibariyle 0,0822 dolardan işlem görüyor.

DOGE’nin son 60 günde %34,87 ve son 90 günde %29,19 değer kazandığını belirtmekte fayda var. DOGE’nin  gelecekteki potansiyeli göz ardı edilemez. Özellikle Musk’tan gelecek yeni bir hamle DOGE fiyatına ivme kazandırabilir. DOGE, Musk’ın yatırımcı ilgisini yeniden uyandıran ve varlığa talebi artıran Twitter entegrasyonuna dair açıklamalarından sonra  oldukça iyi performans göstermişti. Musk’ın Twitter’ı devralmasından önceki günlerde 0,06 doların altında konsolide olan meme coin, aniden 6 ayın en yüksek seviyesi olan 0,15 dolara fırlamıştı. DOGE, Nisan ayından beri bu seviyeye ulaşmamıştı.  Analistler, bu ani fiyat artışını, yatırımcılar DOGE’nin Twitter’ın ödeme sistemine entegre edilebileceği söylentileri ortaya çıktıktan sonra  varlığa yönelik büyük bir talep artışına bağladılar.

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