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FTX krizi kripto karşıtlığını tetiklerken, CNBC’nin önde gelen analistlerinden Jim Cramer kripto paralara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Jim Crammer, 6 Altcoin’i Hedef Aldı!

Ünlü ekonomist özellikle 5 altcoin projesini hedef aldı. Pazartesi günü yayımanan CNBC’nin Squawk Box isimli programın yakın tarihli bir bölümünde Jim Cramer, Ripple (XRP), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) gibi önde gelen kripto para birimlerinin yakında sıfır dolara düşebileceğine inanıyor. Net değeri 150 milyon dolar olan Jim Cramer yatırımcılara piyasadan çıkmak için zaman varken kripto paralarını satmalarını tavsiye etti. Milyoner, 2023’te piyasaların çökebileceğini ve bu altcoin’lerin 0 dolara düşebileceğini iddia ediyor. Cramer’e göre ABD Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırmaya devam ederken spekülatif varlıklar düşebilir. Cramer, piyasa değeri 65,57 milyar olan bir stablecoin olan Tether’i de(USDT) eleştirdi.

Analist özellikle Solana (SOL) ve Ripple (XRP) hakkında hiçbir şey bilmediğimizi iddia etti. Cramer’in yorumları özellikle SOL’un tehlikeli sularda gezindiği bir dönemde geliyor. Hükümetin regülasyona yanaşmayacağını belirten Cramer, yatırımcılara piyasadan uzak durmalarını tavsiye etti. CNBC analisti, kripto paralara yönelen ve onları güvenilir bulan yatırımcılara şaşırdığını vurguladı. Cramer “Solana hakkında ne biliyoruz? XRP hakkında ne biliyoruz? Cevap sıfır. Regülasyon, asla gelmeyebilir. Devlet istemiyor” ifadelerini kullandı. Uzman sıfır ile SOL VE XRP’deki riske dikkat çekti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Cramer’in açıklamaları, iddiaların gerçek olmadığını belirten kripto topluluğundan büyük tepki aldı.

Cramer’ın Ethereum Tahmini..!

Özellikle, başka bir kullanıcı, halkın kripto paralar hakkında hiçbir şey bilmemesinin, düzenleme eksikliğinden değil, medya ve Cramer gibi analistlerin yatırımcıları eğitmekte başarısız olmasından kaynaklandığını belirtti. CNBC analistinin son birkaç yılda kripto paralar konusundaki duruşunda tutarsız olduğunu belirtmekte fayda var. Nisan gibi yakın bir tarihte, analist Ethereum’a dair çarpıcı açıklamalar yapmıştı ve ETH‘nin 4.100 dolara ulaşacağını iddia etmişti.

Haziran ayında Cramer, kripto paralar sayesinde servet kazanılabileceğini ve yatırımcıları, sağlam risk yönetimi ile bu varlıkları portföylerine dahil etmeye çağırdı. Ancak bir ay sonra Crammer kripto paralarda gerçek bir değer olmadığını iddia etti Ayrıca, medyanın Ağustos ayında kripto hakkında haber yapmaması gerektiğini söyledi. Özellikle, Cramer’in tutarsız duruşu ve bir dizi yanlış tahminleri, birçok kişinin onun bir finansal analist olarak yeteneğini ve bilgisini sorgulamasına yol açtı.