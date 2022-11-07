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Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, önde gelen borsalar ve projeler bir sonraki boğa döngüsü için kılları sıvadı.

Hashflow Token (HFT), Büyük İlgi Görecek!

ABD’nin önde gelen kripto para borsası Coinbase, platformuna yeni bir altcoin ekleyeceğini duyurdu. Twitter üzerinden açıklama yapan Coinbase, merkeziyetsiz borsa (DEX) Hashflow’ın yerel token’ı Hashflow Token’ı (HFT) platformuna ekleyeceğini söyledi. Hashflow, Ethereum (ETH) ağı üzerine kurulu. Sistem, birlikte çalışabilirlik ve zincirler arası iletişimi iyileştirmeyi amaçlıyor. DEX’ler geleneksel olarak varlıkların isteğe bağlı ticaretini sağlamak için otomatikleştirilmiş piyasa işaretçilerine (AMM’ler) güvenirken, Hashflow, profesyonel piyasa yapıcıların likidite havuzlarını yönetmesine olanak tanıyan bir fiyat teklifi talebi (RFQ) modeli kullanır. HFT henüz piyasaya sürülmedi. Ancak kripto borsası Huobi, 7 Kasım’da HFT’yi listeleyeceğini söylüyor.

Web sitesine göre Hashflow, Jump Trading, Galaxy Digital, Alameda Research ve Coinbase’in risk sermayesi kolu Coinbase Ventures dahil olmak üzere çok sayıda şirket tarafından destekleniyor. Bu yılın başlarında CEO Brian Armstrong, Coinbase’in şirketin standartlarını karşıladığı sürece mümkün olduğunca çok sayıda kripto parayı listelemeyi hedeflediğini söyledi. Yöneticiye göre, bir proje belirli koşulları sağladığı sürece, borsa tarafından destek görecektir. Projelerin, geleceğine ve piyasa karar veriyor. Coinbase, şeffaflığı artırmak ve listeleme duyurularını somutlaştırmak için bu yeni bir oluşturdu.

Ayı Piyasası Ne Zaman Bitecek?

Bitcoin bu yıl değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Güncel verilere göre, Bitcoin’de satış bakısı ve düşüş henüz bitmemiş olabilir. Bloomberg araştırma şirketi CryptoCompare‘in son raporunu analiz ederk, önemli açıklamalarda bulundu. Rapora göre, geçmiş ayı piyasalarındaki dip seviyesi ve mevcut volatilite de dahil olmak üzere bir dizi gösterge ve tarihsel veriler BTC’nin henüz dip seviyesine ulaşmadığını ortaya koyuyor.

CryptoCompare analistleri bugün yayınladıkları bir raporda, 2013 ve 2017’deki ayı piyasaları incelendiğinde, verilerin “hala daha fazla düşüş” yaşayabileceğimizi gösterdiğini belirtti. 2013 ayı piyasası, 364 gün sürdü ve Bitcoin zirvesinden %83 düştü. 2017’de ise ayı döngüsü 406 gün sürdü ve BTC %87 düşüş kaydetti. Mevcut ayı piyasasında Bitcoin %73 düştü ve 31 Ekim itibariyle 357’inci gündeyiz. Analistler zaman ve oran bakımından BTC’nin hala ivme kaybetmeye devam edeceğini iddia ettiler. Ayrıca son ayı piyasası sırasında, Bitcoin için yıllık ortalama volatilite %79 idi. Şu anda ise bu oran %63 civarında seyrediyor.