Popüler altcoin, dev kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından faaliyetlerin düşmesi nedeniyle acı çekiyor. Altcoin projesinin yere varlığı da şu anda son derece zayıf görünüyor ve veriler daha fazla zayıflığa işaret ediyor.

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Solana (SOL) ağı, dev kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından faaliyetlerin düşmesi nedeniyle acı çekiyor. Ağın yere varlığı SOL da şu anda son derece zayıf görünüyor ve veriler daha fazla zayıflığa işaret ediyor.

Zincir Üstü Hacminde Büyük Düştü

15 Aralık’ta DeFi ve web3 araştırma şirketi Yield App Labs, Solana ağının üzücü durumu hakkında bir rapor yayımladı. Raporda, “Topluluğun direnç göstermesine rağmen, ağın kendisi mücadele etmeye çalışıyor” denildi. Bir zamanlar ‘Ethereum katili” olarak lanse edilen Solana Blockchain’i, üzerindeki faaliyetler açısından neredeyse ölü durumda.

Veriler, Solana için zincir üstünde üretilen günlük toplam hacmin yüzde 98,8 oranında düştüğüne işaret ediyor. Eylül ayının başında zincir üstü hacim günde ortalama 65 milyar dolar civarındaydı. The Block’un verilerine göre, hacim sert düştü ve şimdi günlük ortalama sadece 742 milyon dolarda.

Kan Kaybeden Diğer Solana Verileri

Ayrıca, günlük Solana işlemleri Eylül ayında 35 milyon civarındayken bugün 18 milyon civarına gerilemiş durumda. İşlemler sadece üç ay içinde neredeyse yüzde 50 oranında düştü. Karşılaştırma yapma açısından, Ethereum işlemleri aynı dönemde yaklaşık yüzde 16 oranında düştü.

Raporda, ayrıca zincir üstündeki günlük aktif cüzdanların yüzde 59 oranında düştüğü belirtildi. Solana, Eylül ayının başında günlük ortalama 852 bin aktif cüzdana sahipti ve bu rakam yaklaşık 364 bine düştü. Buna ek olarak, ağda oluşturulan yeni günlük cüzdanların sayısıda son birkaç ay içinde neredeyse yüzde 50 düştü.

Solana’daki merkeziyetsiz finans (DeFi) da artık bir ölü ördek. Kilitlenen toplam değer Eylül ayının başından bu yana 1.4 milyar dolardan yaklaşık 400 milyon dolara düştü. DeFiLlama’ya göre, söz konusu yüzde 70’lik düşüş, 2021’in Kasım ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10 milyar dolarlık TVL’den sarsıcı bir çöküş anlamına geliyor.

Yield App Labs, geliştiricilerin Solana ağını geliştirmeye devam edip etmeyecekleriyle ilgili endişelerin arttığına da dikkat çekerek şunları söyledi:

Solana’nın teknik düzeyde uzun vadeli rekabet gücüyle ilgili endişeler var ve geliştirici ve kullanıcı topluluklarının FTX’in çöküşünün ardından ayı piyasasında önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca Solana’da kalmayı seçip seçmeyeceklerine dair endişeler var.

Öte yandan şirket, FTX ve Alameda Research bağlarının koparılmasıyla Solana‘nın daha merkeziyetsiz ve eşitlikçi bir ağ elde edileceğini ekledi.