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Dikkat! Bu Altcoin 5 Devasa Borsada Listelenecek! Önemli Bilgiler Sızdırıldı!

Kripto kışı tüm hızıyla devam ederken, ortaya çıkan yeni projeler borsalardan ve yatırımcıdan büyük ilgi görüyor. 
15:30
18 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışı tüm hızıyla devam ederken, ortaya çıkan yeni projeler borsalardan ve yatırımcıdan büyük ilgi görüyor.

Aptos (APT), Piyasaya Damgasını Vuracak!

Aptos ana ağının piyasaya sürülmesinin ardından, birkaç kripto para borsası, platformun yerel token’ı APT’yi listeleyeceklerini açıkladı. Aptos (APT) için destek beyan eden bazı önemli borsalar arasında Binance, Coinbase, FTX, Huobi ve OKX yer alıyor.  24 saatlik işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para borsası Binance tarafından bugün yapılan bir duyuruda,  APT/BTC, APT/BUSD ve APT/USDT dahil olmak üzere APT için üç spot ticaret çifti listeleyeceğini duyurdu. Benzer bir gelişmede, San Francisco merkezli borsa Coinbase, APT için destek ekleyeceğini duyurdu. Coinbase kullanıcılarından yalnızca APT’lerini Aptos ağına yatırmaları isteniyor, çünkü işlemlerin “tüm likidite gereksinimleri karşılandığında” gerçekleşmesi planlanıyor. Binance’in aksine Coinbase, yalnızca APT/USDT çifti için alım satım açmayı planlıyor.

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri ve bir Aptos yatırımcısı olan FTX, platformunda APT’yi listeleyeceğini söyledi. FTX kullanıcıları, yarın saat  01:00’a kadar başlaması planlanan alım satıma hazırlık için alım satım platformuna APT yatırmaya başladı bile. Ayrıca, Seyşeller merkezli bir kripto para borsası olan OKX,  APT’yi listeleyeceğini duyurdu.

Upbit, APT Tokenomiklerini Sızdırdı

Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit, PDF raporunda beklenmedik bir şekilde Aptos (APT) tokenomiklerini sızdırdı. Token ekonomisi’nin kısaltması olan tokenomik, bir kripto para biriminin ihracını ve arzını yöneten kurallar kümesini ifade eder. Rapordaki bir grafiğe göre, APT token’larının %51.02’si topluluğa, %19’u çekirdek geliştiricilere, %16.50’si vakfa ve %13.48’i yatırımcılara tahsis edildi. Binance, FTX, Coinbase, Huobi ve OKX dahil olmak üzere büyük kripto borsaları, APT’yi listelediğini zaten duyurdu. Tanınmış bir kripto etkileyicisi Cobie, tokenomik hakkında ayrıntılı bilgi vermeden APT’yi  listeleyen birkaç büyük borsayla ilgili endişelerini dile getirdi. Cobie, borsaların yatırımcılara satın aldıkları token’lar hakkında temel bilgiler sağlaması gerektiğini iddia ediyor ve şunları ekliyor:

FTX/Binance gibi borsaların hiç bir tokenomik şeffaflığı olmadan Aptos’u listelemesi doğru değil. Elbette, kullanıcıların satın aldıkları token hakkında temel bilgilere sahip olabilecekleri bir ön koşul olmalı.

Birkaç Twitter kullanıcısı daha sonra Güney Kore’nin en iyi kripto borsası Upbit’in raporlarında yanlışlıkla APT tokenomiklerini sızdırdığını açıkladı. Proje tarafından yapılan açıklamada Aptos ağının beklendiği gibi performans gösterdiği ve ekosistemdeki projeleri devam ettikçe etkinliğin artacağını vurguladı. Sızıntıdan sonra, Aptos Labs bir tweet’te Aptos tokenomikleri hakkında kısa bilgiler yayınladı. İlk tedarik, dağıtım programı, tahmini token tedarik programı ve beklenen token arz değişiklikleri ile ilgili ayrıntılardan oluşan bir makaleye atıfta bulunuyor. Aptos, Aptos Labs tarafından geliştirilen bir hisse kanıtı (PoS) Layer-1 blok zinciridir.  Ekip, Aptos’un saniyede 130.000 işlem gerçekleştirebileceğini iddia ediyor.

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