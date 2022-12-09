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Dikkat! Bomba Dogecoin Raporu Yayımlandı! Tecrübeli Analistten Kritik Uyarı Geldi!

Dogecoin (DOGE) her gün yeni bir haber ile gündemde kalmaya devam ederken, yeni bir rapor DOGE'nin küresel çapta büyük ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. 
14:30
9 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) her gün yeni bir haber ile gündemde kalmaya devam ederken, yeni bir rapor DOGE’nin küresel çapta büyük ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

DOGE, Türkiye’de Birinci Oldu!

Kripto para piyasasındaki düşüş, kripto paralara yönelik  ilginin de düştüğü anlamına gelmiyor. Kripto para eğitim platformu CryptoManiaks tarafından yapılan yeni bir araştırma, birçok ülkedeki yatırımcıların hala internette kripto paraları yoğun bir şekilde araştırdığını ortaya koyuyor.    Araştırmaya göre, Hollanda ve Türkiye listenin zirvesinde yer alıyor. Hollanda %8,2 ile birinci olurken Türkiye ise  %5,5′ ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye, özellikle 4,7 milyon arama yaparak rekor kırdı. Bilimsel çalışma, ülke  nüfuslarını ve arama sayılarını dikkate alarak  bu rakamların yüzdesini analiz ediyor. Türkiye genel aramalarda ikinci sırada yer alırken, Dogecoin ile ilgili aramalarda Türkiye ilk sırada yer aldı. Dogecoin 812.000 aylık arama ile Ethereum’un neredeyse iki katı seviyeye ulaştı. Bitcoin (BTC) ülkede aramalarda ikinci sırada yer alırken, ETH üçüncü sırada yer aldı.  CryptoManiaks’tan bir sözcü, özellikle son 12 aydaki DOGE’ye yönelik ilgi hakkında yorum yaptı ve şunları söyledi:

Dogecoin’in popülaritesi, dünya çapında  aylık yaklaşık 2 milyon daha fazla arama ile birçok ülkede Ethereum’un popülaritesini aştı.

DOGE, Tesla CEO’su Elon Musk etkisinden sonra popüler bir kripto para ve  fenomen olarak zirvede yer aldı. Ayrıca Bitcoin Solana (SOL), Binance Coin (BNC) de listede üst sıralarda yer aldı. Sıralamada Hollanda ve Türkiye’yi Almanya, Kanada ve Çek Cumhuriyeti izledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, küresel kripto para endüstrisinde önemli oyuncular olsa da, ikisi de listede üst sıralarda yer almıyor. ABD, nüfusun %1,9’u kripto para terimlerini ararken 15. sırada yer alırken, İngiltere %2,6 ile 12. sırada yer alıyor. CryptoManiaks tarafından yapılan son araştırmalar, piyasa koşullarına rağmen büyük kurumların sektörle ilgilenmeye devam ettiğini ve kripto ile ilgili projelere milyonlar akıtmaya devam ettiğini de ortaya koydu.

DOGE: Tek Bir Katalizör ve Hayal Kırıklığı!

The Motley Fool analistlerinden Neil Patel’e göre, Musk’ın  Twitter’ı satın alması, Dogecoin için büyük bir kaalizör görevi gördü. Elon Musk etkisi anaşmadan sonraki hafta fiyatın ikiye katlanmasına yol açtı. DOGE’nin bahşiş verme mekanizması olarak Twitter’a entegre edilebileceğine dair spekülasyonlar hala devam ediyor. Uzmana göre, DOGE’de ralli için tek bir faktöre odaklanmak büyük hayal kırıklığı yaratabilir. Analist, özellikle Fed’in faiz artırımlarına devam edeceğini ima ederken, FTX krizi ve domino etkisi nedeniyle DOGE’ye yatırımın oldukça riskli olacağını vurguluyor.

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