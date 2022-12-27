Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, kıdemli bir analist Bitcoin (BTC) ve popüler bir altcoin'e dair görüşlerini paylaştı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, kıdemli bir analist Bitcoin (BTC) ve popüler bir altcoin’e dair görüşlerini paylaştı.

Chainlink (LINK), Bu Seviyeyi Geçmeli!

Yakından takip edilen bir analist, Ethereum (ETH) blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir altcoin’in 2023’te yükselişe geçeceğine inanıyor. Yeni bir strateji oturumunda Michaël van de Poppe, 164.000 YouTube abonesine merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink’in (LINK) önündeki direnç seviyesini kırması durumunda, büyük oranda değer kazanacağını belirtti. Uzmana göre, Chainlink, 7,78 dolardaki direnç noktası geçerse, 16 dolara ulaşabilir. LINK, an itibariyle 6,05 dolardan işlem görüyor.

Poppe’nin tahmini, LINK‘te %164 oranında artış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Van de Poppe, Chainlink konusunda iyimser olsa da, altcoin’in hedefine doğru toparlanmaya başlamadan önce 5 doların altına yeni bir bir dip seviyesinin olasılıklar dahilinde olduğunu söylüyor. Uzmana göre, LINK 6 dolar seviyesini tutamazsa, 5 dolara düşebilir. Bu noktada da önemli bir destek seviye olamazsa, LINK fiyatı daha da düşebilir.

Bitcoin, Direniyor! İşte Kritik Seviye!

Bitcoin’i de inceleyen Van de Poppe, lider kripto para biriminin hızlı bir yükseliş için hazır göründüğünü söylüyor. Bitcoin’in 16.750 doları desteğe çevirdiği için Bitcoin iyimser bir tablo çiziyor. Uzmana göre, Bitcoin 16.400 dolar seviyelerine düşmezse, 17.400 dolara doğru yükseliş mümkün. Bitcoin, an itibariyle 16.866 dolardan işlem görüyor. Birçok uzman, faiz oranlarının ve hisse senetlerinin Bitcoin fiyatında en büyük iki faktör olduğuna inanıyor. Sektördeki iflaslar ve Mayıs, Haziran ve Kasım aylarındaki çöküşler, Bitcoin’e büyük darbe vurdu. Uzmanlar düzenleyici iyileştirmeler ve kripto para ihtiyacına yönelik geniş bir kullanım durumu olana kadar Bitcoin’in fiyat düzeltmeleri yaşamaya devam etmesini bekliyor. Analistler, FTX’in çöküşünden sonra Bitcoin‘in toparlanmasının zaman alacağını iddia ediyor.

FTX‘in 11 Kasım’da iflasını ilan etmesinden bu yana, Bitcoin bir gün hariç her günü 16.000 doların üzerinde kapattı. Bitcoin, 21 Kasım’da yılın en düşük seviyesi olan 15.599,05 dolara düştü. Sonuç olarak, somut bir toparlanma için makroekonomik ortamın düzelmesi gerekiyor. Fed’in faiz artırımları ise kritik rol oynayacak. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %76 düştü. Uzmanların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği.