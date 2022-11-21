Kripto para piyasası FTX krizi ile mücadele ederken, kıdemli bir analist Bitcoin (BTC) ve altcoin'lere dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kripto para piyasası FTX krizi ile mücadele ederken, kıdemli bir analist Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Telcoin (TEL): Teknik Veriler Ralliye İşaret Ediyor!

Yakından takip edilen bir analist, Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’in ivme kazanacağını tahmin ediyor. Stratejist ayrıca dolar endeksinin (DXY) zayıfladığını ve kripto para piyasasının yeniden toparlanmaya başlayabileceğini iddia ediyor. Piyasada TechDev olarak bilinen analist teknik verilere işaret ederek, 400.000 Twitter takipçisine, ödeme ve havale odaklı Telcoin‘in (TEL) büyük bir ralli için hazırlanabileceğini söylüyor. Uzmana göre, TEL “0.618’ Fibonacci seviyesine geri döndükten sonra, yükseliş için iyi bir teknik kurulum oluşturuyor. TEL son 24 saatte yaklaşık %9 düşüşle an itibariyle 0,0018 dolardan işlem görüyor.

TechDev ayrıca, genel piyasa değeri 2017’nin en yüksek seviyesinin üzerinde kaldığı için altcoin’lerin genel olarak daha fazla kazanç elde etmeye hazır olduğunu söylüyor. Analiste göre, kritik desteğin tutulması ve zayıflayan ABD dolar endeksi (DXY), altcoin’lerde büyük oranda fiyat artışlarını tetikleyebilir. Analiste göre, on chain veriler birçok altcoin’in birikim aşamasında olduğunu ve ilk fırsatta sürpriz ralliler yapabileceğini vurguladı. DXY endeksi piyasa için kritik önem teşkil ediyor. Fed’in faiz artırımları nedeniyle hisse senetleri ve kripto para piyasası büyük darbe aldı. Doların güç kaybetmesi, bu süreçte önemli.

Bitcoin, 2023’te Bu Seviyeleri Görebilir!

Bitcoin’i de inceleyen popüler analist, BTC’nin 2030’a kadar sürebilecek 20 yıllık bir Elliott Wave döngüsünde olduğunu söylüyor. Teknik analizde ‘yatırımcıların psikolojisi ve duyarlılığının tekrar eden modeller oluşturduğuna dayanan’ teoriye Elliott Wave Teorisi denir. Elliott Wave Teorisi, 1930’lu yıllarda Ralph Nelson Elliott tarafından öne sürülmüştür. Teori, bir trendin beş ana dalgayla geldiğini ve her büyük dalganın beş küçük dalgadan oluştuğunu varsayar. TechDev’e göre BTC, Elliott Wave ilkelerine göre gelecek yıl bir noktada 100.000 ila 120.000 doları hedefleyebilir.

Analistler düşüşün derinleşebileceğini iddia ederken, dip seviyenin henüz görülmediğine dair analizler boy göstermeye başladı. FTX krizi, yatırımcının olası bir dip umutlarını yıktı. Altının olumlu performansıyla birlikte, değerli metalin savunucuları, Bitcoin‘in enflasyona karşı koruma sağladığına dair iddiaların doğru olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’in kısa vadede toparlanması ve eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırma politikasından geri adım atması gerekiyor.