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Dikkat! Bitcoin ve 7 Altcoin Dev Bankaların Tercihi Oldu! İşte Tam Liste!

Kripto para karşıtlığı küresel çapta artsa da önde gelen kurumlar ve bankalar yatırım yapmaya ve bockchain teknolojisini benimsemeye devam ediyor. 
12:30
4 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para karşıtlığı küresel çapta artsa da önde gelen kurumlar ve bankalar yatırım yapmaya ve bockchain teknolojisini benimsemeye devam ediyor.

Bitcoin, Ethereum ve Polkadot Zirvede!

Küresel bankaların kripto para piyasasına yönelik ilgisi nispeten küçük olsa da, Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) raporu iginç verier ortaya koydu. Rapor, önde gelen bankaların en çok hangi projeleri kullandıklarına veya yatırım yaptıklarına ışık tutuyor. BIS Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) tarafından bu hafta yayınlanan verilere göre, Bitcoin (BTC) zirvede yer alırken Ethereum (ETH) ise kinci sırada yer aıyor. BTC ve ETH’nin toplam oranı %90’ını oluşturuyor. Listede %2 ile Polkadot (DOT) ve yine  %2 ile Ripple (XRP)  üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. Cardano (ADA) %1, Solana (SOL) %1, Litecoin (LTC) %0.4 ve Stellar (XLM) %0.4 oranları ile listede yer alan diğer projeler.

Bankalar ayrıca daha küçük oranlara stablecoin (USD) ve tokenize edilmiş varlıklar aldıklarını bildirdi.  BCBS, Haziran ayı sonlarında yayınladığı raporda bankaların kripto paralara toplam yatırım risk oranının %1’i ile” sınırlandırılması için bir öneride bulunmuştu. Aynı zamanda kurum, “paranın sosyal rolünü yerine getiremeyeceğini” belirterek dijital varlıklara karşı şüpheci bir duruş sergiliyor. Banka ayrıca, kripto para yatırımlarının risklerine ilişkin rapor yayımlamıştı. Kurum, geçtiğimiz aylarda  merkeziyetsiz finans (DeFi) sektöründeki risklere dikkat çekmişti.

Kurumsal Yatırım: Regülasyon Şart!

Biden yönetimi, ABD’deki kripto para regülasyonunun nasıl olması gerektiğine dair ilk taslağını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Taslak, sektördeki inovasyonu ve teknolojiyi teşvik etmeyi hedeflerken, sektörün eleştirilmesine neden olan kara parak aklama, terörün finansmanı ve dolandırıcılık gibi sorunlarla mücadeleye işaret ediyor. Yeni düzenleme, ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu gibi mevcut düzenleyicilerin sektör üzerindeki yetki alanlarını da belirlemeyi hedefliyor. SEC’in sert tavrından ve onlarca soruşturmadan müzdarip olan sektör, uzun zamandır Washington’dan böylesi bir adım bekliyordu.

Tüketici ve yatırımcının korunması; finansal istikrarı teşvik etmek; yasadışı finansmanla mücadele; ABD’nin küresel finansal sistemdeki liderliği ve ekonomik rekabet gücü; finansal katılım ve yenilik gibi konular ön planda yer alacak. Bu adım, bir bütün olarak devlet kurumlarının harekete geçmesi nedeniyle büyük önem teşkil ediyor.

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