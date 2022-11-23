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Dikkat! Bitcoin Çöküşünü Bilen Analist Uyardı: SOL ve 3 Altcoin Dibi Boylayacak!

Kripto para piyasasındaki tedirginlik devam ederken, önde gelen bir analist Solana (SOL) ve 3 altcoin'in ivme kaybedeceğini iddia etti. 
17:05
23 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasındaki tedirginlik devam ederken, önde gelen bir analist Solana (SOL) ve 3 altcoin’in ivme kaybedeceğini iddia etti.

SOL, FTT ve Serum: Uzak Durun!

FTX krizinden kaynaklanan satış baskısı devam ederken, popüler bir analist Solana (SOL) ve birkaç altcoin’in fiyatına dair önemli açıklama yaptı. Piyasada  Altcoin Psycho olarak bilinen stratejist, 10.700 YouTube abonesine, Bitcoin’in (BTC) fiyatı sabit kalması durumunda, SOL’un tekrar düşmeden önce 17 dolara sıçrayabileceğini söylüyor. Genel olarak, ağın büyük oranda hala “belirsizlik içinde” olduğu göz önüne alındığında, uzman Solana’nın muhtemelen 12 dolar seviyesinin altına düşeceğini ve ardından 3 dolara kadar çakılacağını düşünüyor. SOL, an itibariyle 13.07 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 17. sıradaki bulunan SOL, son 24 saatte %14,62 arttı.

Altcoin Psycho, merkeziyetsiz türev borsası Serum (SRM) için de karamsar bir tablo çiziyor. Analist, projenin FTX krizinden kaynaklanan spekülasyonlar ve satış baskısı nedeniyle  SRM’nin 0 dolara kadar düşeceğini iddia ediyor.  SRM, an itibariyle 0,251363 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 212. sırada yer alan altcoin, son 24 saatte %7’den fazla arttı. Altcoin Psycho, abonelerini kripto para borsası FTX’in çökmüş yerel token’ı FTT’den kaçınmaları konusunda uyarıyor. Uzman yaptığı açıklamada, “Kısa vadeli işlem yapmak istemiyorsanız, asla FTT’yi satın almayın. FTX’i yeniden ayağa kaldırmak için birtakım girişimler olabilir. Uzun vadede de işler yoluna girmeyecek. Korkunç görünüyor. Sonunda 0 dolara gidecek.” ifadelerini kullandı.

SUSHI, Düşmeye Devam Edecek!

Analist, merkeziyetsiz borsa SushiSwap (SUSHI) konusunda da karamsar. Uzman, SUSHI satın almak için herhangi bir neden görmediğini söylüyor. Altcıin Psycho token’ın1 dolara düşeceğini ve ardından muhtemelen daha da değer kaybedeceğini düşünüyor. SUSHI, an itibariyle 1,21 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre 128. sırada yer alan altcoin, son 24 saatte %7’den fazla arttı.

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe, kripto para borsası FTX’ın yerel token’ı FTT gibi borsa tabanlı altcoin’lerin ihraççıları tarafından teminat olarak kabul edildiğinde hem yatırımcılar hem de piyasa için “aşırı” derecede risk oluşturabileceğini söyledi. Yöneticiye göre, krediler ve marj ödemeleri için teminat olarak kendi kripto parasını kabul eden bir firma, yatırımcıları için büyük risk oluşturuyor.  Cunliffe, FTX‘te de aynı sürecin yaşanmış olabileceğine dikkat çekiyor.

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